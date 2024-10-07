視察朱銘美術館受災情形 鄭麗君：積極協助修復

行政院副院長鄭麗君、文化部長李遠今天前往朱銘美術館園區勘災。鄭麗君說，文化部將會依據相關規定提供急難救助補助，積極協助各項修復工作，盼能維繫朱銘藝術資產的影響力，讓台灣當代雕塑藝術持續發展。

行政院晚間發布新聞稿表示，受颱風山陀兒及其外圍環流影響，新北市金山區4日降下豪雨，導致溪水暴漲，也使朱銘美術館嚴重積淹水，鄭麗君、李遠今天前往園區勘災，並與館方人員座談。

行政院表示，鄭麗君抵達後，在朱銘文教基金會執行長吳素美引導下，前往立體停車場及第一展覽室庫房勘查淹水情形，因颱風山陀兒帶來致災性雨量，導致溝溪暴漲、泥水湧入，使停車場淹水達120公分高，多項機電及消防設備受損，庫房內計有50件作品受損。

此外，戶外展區也有86件作品受損，所幸戶外生態池及時發揮滯洪效果，保護緊鄰美術館周邊的民宅，未因颱風產生災情。

勘災過程中，鄭麗君向正在清理戶外場地的工作人員說：「辛苦了！家裡還好嗎？」工作人員則回應：「家裡還好，大家要一起努力度過」。

鄭麗君感謝館方人員辛苦守護珍貴藝術品，並全力進行修復工作。政府會將園區災損列為此次天然災害救助的範圍與對象之中，也請館方細部盤點，針對典藏文物修復，以及館內各項設備與設施緊急修復等部分，可透過「文化部文化藝術團體急難補助作業要點」申請急難救助專案補助。

鄭麗君指出，由於園區部分建物是「文化資產保存法」所規範的紀念建築，因此紀念建築本體修復部分，需依據文資法相關規定，由新北市政府文化局先進行勘查，未來相關修復也可請文化部文化資產局協助。

此外，她說，因應短延時強降雨的氣候變遷，有關美術館周邊溪流整治部分，會請行政院公共工程委員會與新北市政府共同合作，並評估是否納入114年度治水工程預算之中，強化防災韌性。

鄭麗君強調，朱銘的藝術創作是台灣珍貴文化資產，如何維繫朱銘藝術資產的影響力，進而建立台灣當代雕塑藝術的平台，使其持續發展，是重建台灣藝術史的重要課題，需要政府與民間共同協力、一起推展。