風災重創高雄號誌搶修近300路口 主要幹道恢復運作

颱風山陀兒登陸高雄，風強雨驟導致交通號誌受損嚴重，高市府交通局表示，累計至今已通報628件，連日搶修，已將主要幹道號誌完成修復，恢復號誌運作，搶修近300處路口。

交通局發布新聞稿指出，今天出動14組工班，單日搶修近200處路口，目前聯外省道、主要幹道及工業區主要進出道路均已完成基礎搶修；尚未修復部分，明天將出動17組工班加速重建作業。

交通局表示，在尚未修復完成交通號誌的路口，也與警察局合作，派員警、義交疏導交通，以確保路口安全與順暢。

明天就是山陀兒風災過後首個上班日，交通局表示，依據交通量預測，易壅塞路段是國1、國10、大中及台88匝道，提醒市民多注意；另外，因部分路口號誌仍在搶修中，遇到閃紅、閃黃或不亮路口，須減速慢行，注意左右來車。

交通局智慧運輸中心24小時營運，若發現交通號誌故障或損壞，可撥打（07）229-9804號誌維修專線，將有專人登錄案件派工；此外，部分路段因號誌損毀嚴重仍在搶修，工程車輛若佔用道路施工，民眾行車時須留意路況及安全。

此外，高雄捷運公司表示，風雨過後，高雄輕軌全線已多次動員撿拾相關落葉及洗滌鋼軌鋼輪，經2天觀察及持續加強落葉掃除，已大幅降低部分路段可能打滑疑慮，自明天起，全路段均會恢復依照正常班表及正常速度行駛。