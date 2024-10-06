颱風山陀兒侵襲高雄 環保局清運7200噸樹枝雜物

颱風山陀兒侵襲高雄，造成多處路樹傾倒。高市環保局及國軍3日至6日共動員逾6000人次，清運道路樹枝、雜物約7200噸，力拚7日上班課前恢復市容。

高雄市政府環保局今天晚間發布新聞稿指出，為復原颱風後環境，自3日至6日動員清潔人員5331人次，國軍支援1060人次，各式車輛965輛次，清運道路樹枝雜物約1800車次，數量約7200噸。

環保局表示，4日夜間垃圾清運量暴增至4177噸，是平時垃圾量2.76倍，清潔隊員漏夜將市民放置收運點垃圾收拾至隔日凌晨，並在今天協助學校搶通通學步道恢復順暢。

環保局指出，這次環境復原過程有別以往，需先使用鏈鋸切斷巨木樹枝，除增加工作難度，人員還要頂著風雨陰晴不定的天氣日夜趕工。另外，這次清理樹枝將以破碎機破碎後，製造木質顆粒作為固體再生燃料原料或堆肥有機質肥料使用。

新聞稿指出，高雄市長陳其邁及環保局長張瑞琿在災後復原期間，持續視導主要道路環境復原情形，並慰勞不眠不休的清潔人員、感謝他們為環境默默辛勤付出，力拚明天上班前恢復市容，讓市民安心上班上課。