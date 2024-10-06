國軍支援高屏救災 顧立雄帶手搖飲料慰勉官兵

颱風山陀兒侵襲台灣各地，國軍第一時間投入救災及復原。國防部表示，部長顧立雄今天南下高雄、屏東地區，視導南部駐軍支援協助災後復原任務，購買手搖飲料慰勉官兵辛勞，並指示任務完成後，要妥善規劃官兵補、休假。

國防部今天指出，颱風山陀兒重創南部地區，國軍官兵第一時間投入預防性疏散、撤離，更於災後立即投入兵力，協助地方政府復原。顧立雄在不影響部隊救災工作前提下，先後赴高雄鳳山區及屏東市，視導陸軍步兵訓練指揮部、海軍陸戰隊戰鬥支援大隊與空軍第一後勤指揮部等支援災後復原的部隊，實地了解任務執行概況。

國防部說，顧立雄對於官兵展現「軍民一心」精神，全力投入復原工作、守護家園的愛民助民表現，給予肯定與嘉許。

顧立雄相當關心官兵在外的飲食狀況，考量天氣炎熱，特地購買年輕人最愛的手搖飲料慰勞官兵，叮囑多多注意補充水份，指示要確保官兵都能在安全第一的前提下，與地方通力合作，有效率地執行任務；在任務完成後，妥善規劃官兵補、休假，落實對部屬的照顧。

國防部指出，顧立雄也詢問官兵，家中有無受災狀況，並向投入任務的官兵表達謝意與鼓勵，期許大家深切體認因爲國軍官兵的努力與付出，才能使民眾儘早回歸正常生活。