山陀兒風災受影響企業 經濟部提供多項協助措施

受山陀兒颱風影響，部分地區時降雨量、日降雨量及瞬間雨量突破過往紀錄，造成淹水災情，經濟部6日表示，將比照凱米颱風標準進行補助，照顧受災企業、商圈及市場攤商，未來經濟部治水會秉持跨部會合作，與地方政府同心協力，進行各縣市的治水計畫，減少災害影響。

風災期間，部分地區亦有停電及停水情形，台電公司及台水公司立即進搶修。截至6日下午4時為止，電力部分僅餘高雄市林園、仁武、大寮及大樹區等區域地區818戶尚未復電，主要是因為鐵皮屋板吹落，以及大型路樹傾倒等原因造成電桿損壞，重建電桿及拉高壓線較為費時。台電公司表示將全力搶修，將於6日晚上８時前全面復電；停水部分，最高峰時曾有60.8萬戶無水可用，現已完全修復，目前各地區已無停水情形。

至於因風災及淹水造成部分店家或攤商生財器具損壞，經濟部提供多項政策資源協助業者，在財物災損協助提供「中小企業災害復舊貸款」及「企業小頭家貸款」兩項方案，每家企業可補貼6個月利息至多50萬元，受災中小企業及稅籍登記業者，如有營運週轉或營業場所復舊資金需求，可檢附受災地區縣（市）政府、鄉（鎮、市、區）公所、稅捐稽徵機關、或經濟部單位出具的受災文件，或經金融機構調查屬實，於遭受颱風災害的次日起6個月內向金融機構申貸災害復工貸款。

業者如因受災而致財務週轉困難者，經濟部可協助債權債務協商，與往來金融機構協議調整還款方案，以紓解資金壓力，若有申請租稅減免或向金融機構申請災害復工貸款需求的受災中小企業，務必於整建、清理營運場所前，以拍照等方式蒐集完整受災情形，做為申辦相關業務的佐證資料。受災中小企業可逕向金融機構申請，亦可向「馬上辦服務中心」0800-056-476洽詢。

另颱風淹水造成部分店家電器設備毀損，經濟部也提供商業服務業節能設備汰換補助，包含具一級能效的空調、電冰箱、瓦斯爐及具有節能標章的照明燈具、冷凍櫃、空氣源式熱泵熱水器。本次風災受影響企業若符合補助資格，且汰換的設備符合補助產品項目，可線上申請設備汰換補助，補助金額以購置金額50%為上限，每 家企業至多可申請 50 萬元。