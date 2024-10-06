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颱風山陀兒農損近4億元 屏東最傷、香蕉最嚴重

中央社／ 台北6日電

農業部今天下午更新颱風山陀兒農損統計，總損失金額近新台幣4億元，以屏東損失2.3億元占約6成最多；農作物以香蕉損失金額6094萬元最為嚴重。

農業部持續更新「113年山陀兒颱風農業災情報告」，截至今天下午5時，農業產物及民間設施估計損失計3億9708萬元。

縣市受損情形，以屏東縣損失2億3953萬元（占約60%）、高雄市損失8982萬元（占23%）、台東縣損失3514萬元、澎湖縣損失1752萬元及新北市損失831萬元較為嚴重。

農產損失部分，估計損失金額3億1936萬元，農作物被害面積4338公頃，損害程度20%，換算無收穫面積855公頃，受損作物主要為香蕉，被害面積838公頃，損害程度22%，換算無收穫面積182公頃，損失金額6094萬元。

其他農產損失包含番石榴4872萬元、棗3765萬元、木瓜2773萬元及蓮霧2388萬元。

畜產損失部分，估計損失金額4.6萬元，主要為雞及鴨。

民間設施估計損失金額7768萬元。其中農田流失及埋沒估計損失金額3880萬元，主因台東縣農田埋沒及流失38.4公頃；農業設施估計損失金額1373萬元，包括屏東縣損失1132萬元、高雄市損失240萬元。

畜禽設施估計損失金額765萬元，主因屏東縣畜禽舍全倒及半倒且堆肥舍半倒。

漁業設施估計損失金額1750萬元，主因澎湖縣定置網全毀及纜繩斷裂。

山陀兒颱風 農業部

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