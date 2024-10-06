中央災變中心6日晚間撤除 基隆、高雄等5縣市環境整頓中

颱風山陀兒釀4死、1失蹤、719傷，中央災害應變中心今天表示，目前只剩基隆市、新北市、高雄市、屏東縣及金門縣持續環境整頓，今晚6時起撤除應變機制。

中央災害應變中心傍晚進行第22次工作會報暨情資研判會議。消防署表示，目前只剩基隆市應變中心持續三級開設；另外，截至下午4時止統計資料顯示，全國颱風災情通報增至9499件，共造成4人死亡、1人失蹤、719人受傷。

內政部國土管理署指出，基隆市政府今天可完成搶災作業；高雄市政府車道部分搶災作業已完成，其餘周邊部分預計明天完成。

環境部也說，各縣市已陸續完成環境整頓，僅基隆市、新北市、高雄市、屏東縣及金門縣持續環境整頓中。

受颱風影響，經濟部表示，全國曾停電43萬5634戶，高雄仍停電818戶，預計7日凌晨0時前修復；基隆市天然氣受土石影響曾受損達57戶，待修復為10戶，預計明天下午4時前全部修復；基地台曾受損482座，待修復64座，預計9日前修復完成。

同時，市話曾中斷1萬6511戶，待修復1998戶，今晚6時前完成修復。

交通部提到，新北市金山區台2甲線5K+250（八煙路段）土石坍方造成雙向阻斷，預計明天上午7時可恢復雙向通行。

農業部說，這次颱風造成全國農損達新台幣3億8814萬元，其中屏東縣占2億3863萬元（61%），高雄市為8896萬元（23%）。農損作物以香蕉、番石榴、棗、木瓜和蓮霧較嚴重。

收容安置部分，衛福部表示，截至下午4時止，共有基隆市、台東縣和屏東縣開設10處收容所，安置243人。

會議最後，擔任副指揮官的農業部政務次長黃昭欽裁示，因明天恢復正常上班上課，希望民生供應相關管線可以盡快恢復，中央災害應變中心自今晚6時起撤除應變機制，回歸各部會應變工作，相關災後復原工作本於各自權責辦理。