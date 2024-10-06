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盼中央地方合作、續推治水工程 賴總統視察萬里金山

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

賴清德總統6日上午前往視察新北市萬里區員潭溪、金山商圈時表示，此次山陀兒風災，新北市政府第一時間幫忙清理環境，讓大家迅速恢復正常生活，經濟部也會比照凱米颱風標準進行補助，照顧受災商圈攤商。並強調，未來中央治水會秉持跨部會合作，與地方政府同心協力，進行各縣市的治水計畫，保護人民生命財產安全。

賴總統抵達新北市萬里區大鵬國小後，首先聽取新北市政府及經濟部水利署說明員潭溪災情及處置情形，並現地視察員潭溪目前水位及清淤情況；隨後赴金山商圈視察，了解攤商災損情形，並聽取經濟部商業發展署簡報災後復工貸款等補助措施；接著前往慈護宮參香，祈求神明保佑臺灣國泰民安，風調雨順。

賴總統致詞時表示，新北市市長侯友宜、經濟部部長郭智輝皆提到，此次是金山、萬里40年來最嚴重的淹水，不論是日雨量、時雨量或瞬間雨量都超過道路側溝、下水道、區域排水的保護標準，讓很多店家、市場都措手不及。感謝侯市長及市府團隊、在地里長、商圈理事長、菜市場會長等協助，讓大家在最快時間內恢復正常生活，非常不容易。

總統也感謝經濟部同仁的共同努力，比照凱米颱風標準補助此次金山、萬里因颱風環流及低氣壓造成的淹水，照顧受災商圈攤商。包括補貼貸款利息最長6個月，上限50萬元。另外，透過補助汰換老舊耗能設備模式，給予節能設備一半的補助，金額上限50萬元。讓大家能夠重新購置生財器具。

總統說，此次因為雨量很大，加上漲潮，導致員潭溪、金包里溪、清水溪溢堤，造成金山、萬里嚴重淹水。過去中央及地方均有進行築高堤防及整治工作，後續中央會和地方政府共同合作，持續推動治水工程，包括員潭溪清淤、加強員潭溪周邊治水計畫，出海口拓寬，下寮橋做分洪道等。

總統提到，未來中央跨部會共同合作，並與地方政府同心協力，推動各縣市治水計畫。另外，秉持系統性治水，應根據每一條水系特徵，進一步擬定治水計畫，包括分洪、築滯洪池、堤防；都市地區則可考慮逕流分擔原則，系統性針對地方特色進行規劃。

總統指出，明年度治水預算將增加159億元，高達551億元，以協助各縣市政府推動治水工程，因應氣候變遷，防範瞬間雨量超過保護標準造成的災害。因此，他非常希望預算能夠盡速審議，讓地方政府盡快得到經費，推動治水工程，保護人民生命財產安全。

山陀兒颱風

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