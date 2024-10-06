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強降雨重創北海岸 慈濟志工助清掃家園

中央社／ 台北6日電

慈濟基金會表示，昨天及今天北區志工前往北海岸金山、瑞芳、三芝等區域，協助當地災民清掃家園，並進行家訪關懷，希望能幫助受災民眾儘快恢復日常生活。

慈濟基金會今天發布新聞稿表示，啟動北海岸災後關懷，安心家訪助清掃家園。

颱風山陀兒在台灣本島帶來強降雨災情，其中新北市金山、瑞芳、三芝等區域多處發生土石流或溪水暴漲，造成許多民宅嚴重受災。

慈濟基金會表示，昨天、今天已展開勘災行動，了解災民的需求，立即投入清掃復原、安心家訪等關懷，希望能幫助受災鄉親儘快恢復日常生活。

慈濟北區合心關懷志工5日帶著113名志工，先齊聚金山高中進行勘災會報，再做下午投入救災清掃的運作。以4條路線的分頭勘災，分別為清泉、三界、大鵬、五湖，並當下做應變立即投入清掃，協助災民重建家園。

慈濟轉述，住在百年三合院的李阿嬤說，大水衝下來時，她家是第1戶，清水溪的大水就衝進大廳、房間、廁所、廚房，淹水深度及腰沒辦法清掃，「好嚇人」。

山陀兒颱風 慈濟

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