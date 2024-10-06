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颱風山陀兒農損逾3.8億元 屏東占6成最重

中央社／ 台北6日電

農業部今天中午更新颱風山陀兒農業災損，截至上午11時，合計已損失新台幣3億8814萬元，以屏東損失達2億3863萬元，占整體逾6成最多；農產損失主要為香蕉，損失金額6093萬元。

農業部中午更新「113年山陀兒颱風農業災情報告」，截至上午11時，農業產物及民間設施估計損失計3億8814萬元。

農業部指出，各縣市受損情形，以屏東縣損失2億3863萬元，占整體逾6成最多，其他如高雄市損失8896萬元、台東縣損失3514萬元、澎湖縣損失1752萬元、新北市損失337萬元。

農產損失部分，估計損失金額3億1607萬元，農作物被害面積4132公頃，損害程度20%，換算無收穫面積834公頃，受損作物主要為香蕉，被害面積838公頃，損害程度22%，換算無收穫面積182公頃，損失金額6093萬元。

其他農產部分，番石榴損失4872萬元、棗3763萬元、木瓜2773萬元及蓮霧2389萬元等。

畜產損失估計損失金額4.6萬元，包含雞及鴨。

民間設施估計損失金額7202萬元，其中農田流失及埋沒損失金額3404萬元，主因台東縣農田埋沒及流失38.4公頃；農業設施估計損失金額1373萬元，包含屏東縣損失1132萬元，高雄市損失240萬元；畜禽設施損失金額674萬元，主因屏東縣畜禽舍全倒及半倒且堆肥舍半倒；漁業設施損失金額1750萬元，主因澎湖縣定置網全毀及纜繩斷裂。

山陀兒颱風

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