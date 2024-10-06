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高雄大寮停電3天 里長被罵到要請辭

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄大寮區三隆里長蕭國欽抱怨當地復電進度慢，昨帶領里民到台電大寮服務所外頭抗議，他說近日遭受太多壓力，下周一要到區公所請辭里長。圖／民眾提供
高雄大寮區三隆里長蕭國欽抱怨當地復電進度慢，昨帶領里民到台電大寮服務所外頭抗議，他說近日遭受太多壓力，下周一要到區公所請辭里長。圖／民眾提供

山陀兒颱風造成高雄市近廿一萬戶停電，大寮區占二萬多戶，至昨天仍有近三千戶停電，居民三天無電可用，生活大亂，氣得直說「快發瘋了！」三隆里長蕭國欽昨率里民到台電大寮服務所抗議，大寮里長蕭清翔則因遲未復電飽受里民責罵，遭受巨大壓力，明天將向區公所請辭。

高雄市長陳其邁昨天也致電經濟部長郭智輝、台電董事長曾文生，希望趕緊復電。台電解釋，鳳山區處轄內電桿倒斷超過五十支，鐵皮或樹枝削斷線路有二百多處，林園、大寮區由於雙向主要幹線整排電桿及電線遭樹木壓倒，無法轉供復電，已動員全台七個區處六十人馳援，期望縮短復電時間。

三隆里一家小吃店業者無奈說，冰箱三天沒電，食物全壞光；一名機車行業者說，停電，鐵捲門無法關，不僅擔心財物遭竊，電視、冷氣、網路全不能用，只能到鄰近社區借電為手機充電，「沒水沒電的日子會發瘋！我們是次等公民嗎」。

蕭國欽說，興隆路一百公尺長路段有三條電線掉落農田裡，整整停電三天，老弱婦孺無法搭電梯，居家患者不能使用呼吸器，被迫暫住親友家，里民不解為何遲未復電，讓他飽受誤解與責難。

颱風也造成高雄全市三二○件積淹水案，十九件水利設施災情，水利局表示，此次風災與凱米颱風類似，市區積水主因是樹葉擋住了排水孔，積水區域集中在仁武、鼓山區，已經爭取八涳橋改建並辦理後勁溪瓶頸段拓寬，以降低河道水位，對於護岸防洪牆高度不足，將以局部封閉護岸頂部缺口做改善。

停電 山陀兒颱風

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