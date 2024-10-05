快訊

搜救犬演練救溺水者 一看是自己人秒收泳圈「反方向游走」：這個不用救

雨彈來襲！對流雲系發展旺盛 3縣市大雨特報

新北金山溪水暴漲夫婦遭沖走溺斃 女兒悲痛發聲：爸爸媽媽都沒了

國軍431名兵力赴基隆與金山 協助民眾清淤土石

中央社／ 台北5日電

颱風山陀兒造成新北金山地區積水嚴重，負責北部防務及救災的國軍第三作戰區今天表示，已派遣431名兵力，分赴基隆信義、仁愛、中山等區及新北三芝區、金山區，執行土石清淤、路樹清除等任務。

颱風山陀兒外圍環流豪大雨4日重創北海岸，新北市金山、萬里、三芝多處釀災，交通也因坍方、泥流或防災封鎖而中斷。金山區單日累積雨量破600毫米，金山老街成為一片汪洋。

第三作戰區下午發布新聞稿表示，基隆及新北市因颱風傳出災情，第三作戰區今天派遣兵力，分赴基隆信義、仁愛、中山等區及新北市三芝區、金山區，執行土石清淤、路樹清除等任務。

第三作戰區統計，目前投入兵力累計431人，將持續與地方政府密切聯繫，盡速協助民眾恢復正常生活。

國軍 基隆 山陀兒颱風 金山 颱風

延伸閱讀

金山、萬里災情慘重 明天是否陪賴總統勘災？侯友宜反應曝光

被拍照公審...基隆消防員颱風天中午買便當遭質疑 仁愛分隊回應了

1999轉達助民清理土石 基層警、消苦笑：應救援為先

影／金山昨日豪雨轟炸 長興宮遭土石流淹沒

相關新聞

金山、萬里災情慘重 明天是否陪賴總統勘災？侯友宜反應曝光

新北市金山、萬里淹水災情慘重，賴清德總統今下午前往台南麻豆代天府參香時表示，已預定明天勘災。新北市長侯友宜今天下午馬不停...

山陀兒17級強風撲台！全國累計43萬戶停電 台電搶修高屏復電

山陀兒颱風攜強勁風勢重創高屏地區，北海岸仍有強烈雨勢。台電說明，山陀兒颱風至今已造成全國累計43萬戶停電，並使高屏地區大...

新北7艘船遭豪雨影響翻覆損壞 漁民哽咽：至少花70萬元維修

北海岸昨天被超大豪雨侵襲，新北市有7艘漁船被豪雨影響翻覆，都已完成吊掛作業，有漁民看到船上設備損壞，忍不住哽咽「前2、3...

商圈、企業、住家受颱風影響 新北減免及救助10月7日起受理申請

新北市長侯友宜今日下午前往視察金山、萬里復原工作時表示，新北針對受到山陀兒颱風影響的商圈、市場、企業、住家與漁船，提供減...

超大豪雨轟金山…長興宮遭泥土石頭淹沒 里長：20分鐘溪水暴漲溢出

新北金山區昨天被超大豪雨轟炸，在金包里溪旁邊的金山長興宮，因為雨量突然下太多，水面一下子上升，甚至把河中的石頭帶上來路面...

山陀兒釀4死719失蹤！全台曾停電逾43萬戶 停水僅金山774戶待搶修

風災近尾聲，中央災害應變中心今天下午5時召開第廿次工作會報，經中央災害應變中心截至今天下午4時統計，全台4死1失蹤719...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。