國軍431名兵力赴基隆與金山 協助民眾清淤土石
颱風山陀兒造成新北金山地區積水嚴重，負責北部防務及救災的國軍第三作戰區今天表示，已派遣431名兵力，分赴基隆信義、仁愛、中山等區及新北三芝區、金山區，執行土石清淤、路樹清除等任務。
颱風山陀兒外圍環流豪大雨4日重創北海岸，新北市金山、萬里、三芝多處釀災，交通也因坍方、泥流或防災封鎖而中斷。金山區單日累積雨量破600毫米，金山老街成為一片汪洋。
第三作戰區下午發布新聞稿表示，基隆及新北市因颱風傳出災情，第三作戰區今天派遣兵力，分赴基隆信義、仁愛、中山等區及新北市三芝區、金山區，執行土石清淤、路樹清除等任務。
第三作戰區統計，目前投入兵力累計431人，將持續與地方政府密切聯繫，盡速協助民眾恢復正常生活。
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