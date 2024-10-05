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新北7艘船遭豪雨影響翻覆損壞 漁民哽咽：至少花70萬元維修

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市漁業處表示，共有7艘舢舨受山陀兒後續熱帶低氣壓超大豪雨影響，遭遇湍急大水，導致舢舨翻覆，目前7艘皆已完成吊掛作業。記者江婉儀／攝影
新北市漁業處表示，共有7艘舢舨受山陀兒後續熱帶低氣壓超大豪雨影響，遭遇湍急大水，導致舢舨翻覆，目前7艘皆已完成吊掛作業。記者江婉儀／攝影

北海岸昨天被超大豪雨侵襲，新北市有7艘漁船被豪雨影響翻覆，都已完成吊掛作業，有漁民看到船上設備損壞，忍不住哽咽「前2、3年要換新」，評估至少要花70萬修復。另，新北農損面積約6.51公頃，杜鵑也長期泡在水中，需要至少一星期觀察才能估算損失。

一位漁民大姐表示，她跟丈夫許先生捕烏魚至少10年，每年12月至隔年2月是工作期，其他時候都禁止捕撈，現在是10月了，原本很開心可以準備出海賺錢，結果卻遇到這種事情，心裡很難過。

陳大姐哽咽說，每次颱風來這裡是最安全的，但這次太奇怪了，從沒有這樣過，以自家的船為例，夾壓式起網機跟船外機馬達都壞了，馬達就要40萬，起網機要30萬，為了可以繼續維生，才剛把船的東西都換新而已，沒想到就遇到這麼奇怪的天氣，真的很心痛。

新北市漁業處表示，為躲避颱風，共有7艘舢舨於颱風前，在舊金山總督溫泉附近金包里溪岸邊綁固停泊，惟受山陀兒後續熱帶低氣壓超大豪雨影響，遭遇湍急大水，導致舢舨翻覆，目前7艘皆已完成吊掛作業。

經漁民評估，本次漁船所需修繕或更新費用約40萬元至70萬元不等，為協助漁民度過難關，漁業處將協助本次漁船吊掛作業，後續將依照「新北市政府漁業災害救助要點」發送災害救助金給受災漁民，並協助漁民申請漁船保險理賠相關事宜。

農業局表示，本次山陀兒颱風帶來超大豪雨，截至5日統計，北海岸有苗圃、茭白筍受損，預估換算農損面積約6.51公頃及農田流失埋沒1.84公頃，公所持續查報中。另因杜鵑長期浸泡水中，且清除淤泥後仍需觀察至少1星期，才能確認存活情形與估算損失。後續將協助向中央提報農損，並將提供生產機具補助。

侯友宜在視察完金山清泉里與水尾漁港後受訪，針對清泉里部分，侯友宜說，清水溪昨天有溢堤，又是短延時強降雨，3個小時下了將近253毫米，護溪50年標準只保護到180毫米，相對比較低窪，清泉里在金山所有里裡面，算是受到淹水的狀況是最嚴重的一個里。現在機具以及清水的這些洗車機，全部進到裡面協助災民。

有漁民說，以自家的船為例，夾壓式起網機跟船外機馬達都壞了，評估至少要花70萬維修。記者江婉儀／攝影
有漁民說，以自家的船為例，夾壓式起網機跟船外機馬達都壞了，評估至少要花70萬維修。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今天下午到金山區清水里視察復原工作。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今天下午到金山區清水里視察復原工作。記者江婉儀／攝影
新北市漁業處表示，共有7艘舢舨受山陀兒後續熱帶低氣壓超大豪雨影響，遭遇湍急大水，導致舢舨翻覆，目前7艘皆已完成吊掛作業。記者江婉儀／攝影
新北市漁業處表示，共有7艘舢舨受山陀兒後續熱帶低氣壓超大豪雨影響，遭遇湍急大水，導致舢舨翻覆，目前7艘皆已完成吊掛作業。記者江婉儀／攝影
侯友宜在視察完金山清泉里與水尾漁港後受訪。記者江婉儀／攝影
侯友宜在視察完金山清泉里與水尾漁港後受訪。記者江婉儀／攝影
有漁民說，以自家的船為例，夾壓式起網機跟船外機馬達都壞了，評估至少要花70萬維修。記者江婉儀／攝影
有漁民說，以自家的船為例，夾壓式起網機跟船外機馬達都壞了，評估至少要花70萬維修。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今天下午到金山區清水里視察復原工作。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今天下午到金山區清水里視察復原工作。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今天下午到金山區清水里視察復原工作。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今天下午到金山區清水里視察復原工作。記者江婉儀／攝影
漁民看著剛被吊掛上來的船，想到又要維修船上設備，心裡在淌血。記者江婉儀／攝影
漁民看著剛被吊掛上來的船，想到又要維修船上設備，心裡在淌血。記者江婉儀／攝影

侯友宜 山陀兒颱風 漁民 豪雨

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