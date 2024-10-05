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山陀兒17級強風撲台！全國累計43萬戶停電 台電搶修高屏復電

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
山陀兒颱風攜強勁風勢重創高屏地區，北海岸仍有強烈雨勢，至今已造成全國累計43萬戶停電。圖／台電提供
山陀兒颱風攜強勁風勢重創高屏地區，北海岸仍有強烈雨勢，至今已造成全國累計43萬戶停電。圖／台電提供

山陀兒颱風攜強勁風勢重創高屏地區，北海岸仍有強烈雨勢。台電說明，山陀兒颱風至今已造成全國累計43萬戶停電，並使高屏地區大量電桿倒斷、配電線路斷裂，甚至發生路樹倒塌、民眾鐵皮屋板吹落於電桿上的情況，台電自3日即啟動跨縣市支援；北海岸地區持續暴雨也導致多處淹水、土石流崩塌，道路受阻無法通行，台電同仁僅能以人力徒步進入災區查修。

台電表示，截至5日15時，全國曾停電戶數435,158戶，其中422,698戶已修復，逾九成七，剩餘12,460戶尚未復電，包括高雄市11,099戶、屏東縣1,227戶、新北市102戶、台東縣32戶。基隆市已於今日中午搶修完成，惟新北市瑞芳、金山、萬里、石門、三芝等地區多處淹水、土石流崩塌，阻礙搶修車輛進入，待道路搶通後立即展開修復作業。台東縣橋樑毀損的小規模停電區域，台電人員已徒步涉水進入進行搶修。

台電強調，本次山陀兒颱風帶來的17級強風，導致南部地區災情嚴重，除了大量樹木倒塌壓斷電線和配電設備外，還造成多條道路被倒塌的樹木阻擋，進一步增加搶修難度。台電同仁前往搶修路段時，屢次遇到倒塌樹木擋路，導致搶修車輛無法進入現場，必須以人力徒步進入，增加修復難度，尤其是倒斷的電桿需要施工車輛才能重新架設，等待道路搶通不僅延長了整體搶修時間，也使得高壓配電線路的配置更加複雜。

台電指出，台電自3日起陸續動員北中南15個區處人力前往高屏支援，5日再增派37工作班前往高雄林園、大寮、仁武等電桿倒斷重災區支援，總計動員57班共316名人員，全力支援高雄地區搶修。截至今日15時，高屏地區曾停電戶數達307,129戶，經台電同仁全力搶修後已復電九成五，並致力於今日全數復電。

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