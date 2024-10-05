影／金山昨日豪雨轟炸 長興宮遭土石流淹沒
新北金山區昨天時雨量破百毫米，還創下12小時597毫米的驚人紀錄，大雨造成的土石流將金山長興宮淹沒，一旁的民宅出入也受阻，當地居民表示好險當時不在家。
新北水利局表示，昨天中午12時許，便持續監看雨量及水情，下午1時許雨勢加大，水利局啟動「強化三級」應變機制，也關注到萬里員潭溪、金山清水溪水勢湍急有溢堤之虞，緊盯變化做應變處理。水利局官員指出，昨天豪大雨讓人回想到2017年北海岸豪大雨重創金山地區，當時沖毀防洪高程不足的磺溪橋，昨天雨勢和6年前0602豪大雨事件相比，雨勢更大。
水利局指出，目前新北市區域排水標準是25年不溢堤，市管河川防洪標準是50年不溢堤，昨天上午陽明山、大屯山也降下可觀雨量，雨流往平地，接著中午過後金山等地持續降雨，等於「上下夾擊」，讓圓潭溪、清水溪出現溢堤。
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