影／金山昨日豪雨轟炸 長興宮遭土石流淹沒

新北金山區昨天時雨量破百毫米，還創下12小時597毫米的驚人紀錄，大雨造成的土石流將金山長興宮淹沒，一旁的民宅出入也受阻，當地居民表示好險當時不在家。

新北水利局表示，昨天中午12時許，便持續監看雨量及水情，下午1時許雨勢加大，水利局啟動「強化三級」應變機制，也關注到萬里員潭溪、金山清水溪水勢湍急有溢堤之虞，緊盯變化做應變處理。水利局官員指出，昨天豪大雨讓人回想到2017年北海岸豪大雨重創金山地區，當時沖毀防洪高程不足的磺溪橋，昨天雨勢和6年前0602豪大雨事件相比，雨勢更大。