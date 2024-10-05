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高屏昨4萬戶沒電 魚塭損失慘

聯合報／ 記者劉星君宋原彰徐白櫻／連線報導
山陀兒颱風造成高雄林園不少魚塭受損嚴重，中汕里這處初估損失近百萬元。圖／議員邱于軒服務處提供
山陀兒颱風造成高雄林園不少魚塭受損嚴重，中汕里這處初估損失近百萬元。圖／議員邱于軒服務處提供

山陀兒颱風重創高屏電力設備，屏東縣昨仍有逾2萬戶停電，主要集中萬丹、東港等區，高雄林園1.7萬戶、仁武6千戶尚未復電，不少家庭冰箱連兩天停電，食物接近腐壞，等待過程大嘆「電什麼時候才會來」，尤其林園區許多魚塭設施遭強風毀損，有漁民損失已近百萬元。指若再持續停電，養殖池魚蝦無法存活。

台電公司表示，已動員台北西區、台北南區、台北市區、桃園、新竹共5個區處派遣11個工作班南下搶修，力拚縮小停電範圍。

這次山陀兒颱風來襲，高雄停電20萬戶，其中林園3.1萬戶、鳳山2.2萬戶。截至昨晚仍有逾3萬戶尚未復電。仁武居民說，整晚沒電沒水，不能使用風扇或冷氣，連上廁所都很麻煩，網路斷訊也無法聯繫親友。

林園陸續傳出魚隻及蝦苗死亡，中汕里黃姓養殖戶初估損失已近百萬元之多，「心都在滴血」，埋怨打拚一輩子的心血幾乎全沒了。他說，自備發電機效果有限，若停電超過24小時，魚蝦無法獲得氧氣，會大量死亡。

高市海洋局初勘林園地區，有2戶養殖場屋頂毀壞、設備損壞及養殖物缺氧死亡，受損金額估計中，已向中央爭取天然災害救助及低利貸款地區公告，請漁民先拍照存證。

另屏東最高有9.3萬戶停電，小琉球因海象不佳航運停駛，海巡署出動艦艇接送台電、台水人員登島搶修，縣長周春米昨視察台17線路邊電線桿倒塌等災情時表示，希望民眾早日回歸正常生活。

小琉球 山陀兒颱風 海巡署

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