農損、校園受災 屏東最慘 高雄其次

山陀兒颱風重創中南部，農業部統計，截至昨下午五時，農業產物及民間設施約損失二億八九二七萬元，以屏東縣損失最慘重，農損一億九五九九萬元，其次是高雄市損失八七一九萬元。

山陀兒颱風昨晨減弱為熱帶性低氣壓，但雨勢仍為不少地區帶來災情。台鐵南迴線部分路段路基流失、土石入侵，一度停駛；省道部分，明霸克露橋遭溪水沖毀河床便道，預計今天中午搶通人行便道，新北市金山區台二甲線磺溪路段土石坍方，搶通時間待評估。

截至昨下午二時，教育部統計共有二○二校受災，初估災損一億二一七八萬元，其中以屏東縣七十六校受災最多，災損金額粗估達七七五七萬，其次為高雄市四十四校、一五○七萬，及台南市一一五八萬元，新北市也有十六校受災。