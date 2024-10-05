聽新聞
0:00 / 0:00

農損、校園受災 屏東最慘 高雄其次

聯合報／ 記者周湘芸葉冠妤許維寧／台北報導
農業部統計，截至昨下午5時，農業產物及民間設施約損失2億8927萬元。圖／高雄市農業局提供
農業部統計，截至昨下午5時，農業產物及民間設施約損失2億8927萬元。圖／高雄市農業局提供

山陀兒颱風重創中南部，農業部統計，截至昨下午五時，農業產物及民間設施約損失二億八九二七萬元，以屏東縣損失最慘重，農損一億九五九九萬元，其次是高雄市損失八七一九萬元。

山陀兒颱風昨晨減弱為熱帶性低氣壓，但雨勢仍為不少地區帶來災情。台鐵南迴線部分路段路基流失、土石入侵，一度停駛；省道部分，明霸克露橋遭溪水沖毀河床便道，預計今天中午搶通人行便道，新北市金山區台二甲線磺溪路段土石坍方，搶通時間待評估。

截至昨下午二時，教育部統計共有二○二校受災，初估災損一億二一七八萬元，其中以屏東縣七十六校受災最多，災損金額粗估達七七五七萬，其次為高雄市四十四校、一五○七萬，及台南市一一五八萬元，新北市也有十六校受災。

山陀兒颱風

延伸閱讀

山陀兒「17級強風」重創高雄！苦苓住「29層大樓狂晃」：以為地震

山陀兒重創高雄、基隆 台中救災隊動員66人南北馳援

屏東結束颱風4天停班課 盤點災情盡速恢復市容

颱風造成屏東9萬餘戶停電 經搶修近2萬戶仍沒電

相關新聞

北海岸淹慘 金山老街成水上市場

新北市府昨天還馳援高雄救災，未料昨天下午起豪大雨狂轟北海岸金山、萬里、三芝與淡水等地，造成嚴重淹水，金山老街一度水深及腰...

高雄重創…2000路樹倒 鐵皮屋頂如血滴子

山陀兒颱風強風暴雨重創高雄，路樹傾倒逾二千棵，壓毀車輛、妨害交通，不少鐵皮屋遭吹掀，部分地區積淹水，市容滿目瘡痍，民眾連...

農損、校園受災 屏東最慘 高雄其次

山陀兒颱風重創中南部，農業部統計，截至昨下午五時，農業產物及民間設施約損失二億八九二七萬元，以屏東縣損失最慘重，農損一億...

雨炸基隆…邊坡崩塌多 謝國樑：預報有落差

基隆昨恢復上班上課，但凌晨下了超大豪雨，傳出多處邊坡崩塌災情；基隆氣象站也表示，昨天雨量是設站七十八年來最高單日雨量。市...

高屏昨4萬戶沒電 魚塭損失慘

山陀兒颱風重創高屏電力設備，屏東縣昨仍有逾2萬戶停電，主要集中萬丹、東港等區，高雄林園1.7萬戶、仁武6千戶尚未復電，不...

金山老街水退了侯友宜視察 攤商：水一直灌進來損失慘

北海岸今天大雨狂炸，造成陽金公路、金山地區、台二線多處淹水道路中斷，金山老街也有如「水上市場」，中角國小26名學生受困無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。