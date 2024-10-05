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雨炸基隆…邊坡崩塌多 謝國樑：預報有落差

聯合報／ 記者游明煌王千豪／連線報導
謝國樑表示，北北基桃大家基於中央氣象署給他們當時的數據，做為研判。記者游明煌／攝影
謝國樑表示，北北基桃大家基於中央氣象署給他們當時的數據，做為研判。記者游明煌／攝影

基隆昨恢復上班上課，但凌晨下了超大豪雨，傳出多處邊坡崩塌災情；基隆氣象站也表示，昨天雨量是設站七十八年來最高單日雨量。市長謝國樑表示，氣象署預報的天氣和雨量有落差，希望市民能夠諒解，對民眾造成不便，他跟大家抱歉。

基隆新豐街山坡昨凌晨因大雨大規模崩塌，長約一百公尺，造成交通中斷，因周邊大型社區多，上午交通大亂，市府動員機具搶修，已清出通行空間，周一前會搶通全線道路；很多機車騎士上班前發現機車被埋在土裡牽不出來，一名女子急哭直說「車子怎麼辦？就只有這輛車」。

基隆市環保局天外天焚化爐清潔大樓旁邊坡前晚崩落，九輛垃圾車和四輛汽車共十三車陷落邊坡下，環保局已請員工異地辦公，並請專業人員鑑定大樓安全性，不影響今天收運垃圾。另外，祟右科技大學旁義七路、月眉路都有土石流災害，通仁街一處宮廟旁地基塌陷，四輛汽車陷落。

國一南向下一公里處基隆入口匝道邊坡深夜也崩塌，高公局昨封閉入口匝道搶修，不少通勤民眾受阻，造成大塞車；市區很多道路也都還有積水，市區公車被迫改道行駛，很多學生及上班族更是等不到公車，急得如熱鍋上的螞蟻。

中央災害應變中心指揮官劉世芳前天主持工作會報，點名基隆沒回報疏散撤離人數，要求相關單位聯繫；國民黨立委林沛祥批，天災還搞政治鬥爭實在惡心。

劉世芳昨駁斥，跟政治操作沒關係，是基隆有很多山坡地，雨也很大，很怕土石流或大規模崩塌，且基隆民宅又非常靠近山邊，所以提醒基市府確切告知撤離狀況。謝國樑說，因為當時未達撤離程度所以沒撤離，也並非在規定的土石流警戒區。

劉世芳 山陀兒颱風 林沛祥 焚化爐 環保局 謝國樑

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