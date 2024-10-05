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高雄重創…2000路樹倒 鐵皮屋頂如血滴子

聯合報／ 記者郭韋綺宋原彰石秀華徐白櫻、趙蓉萱、江婉儀／連線報導
山陀兒登陸高雄，強風橫掃市區，不少鐵皮屋頂被吹落損毀車輛，宛如戰場。記者劉學聖／攝影
山陀兒登陸高雄，強風橫掃市區，不少鐵皮屋頂被吹落損毀車輛，宛如戰場。記者劉學聖／攝影

山陀兒颱風強風暴雨重創高雄，路樹傾倒逾二千棵，壓毀車輛、妨害交通，不少鐵皮屋遭吹掀，部分地區積淹水，市容滿目瘡痍，民眾連兩天停水停電，市長陳其邁昨天說，力拚三天內讓水電、瓦斯、通訊盡速復原。

陳其邁也感謝雙北、台中、桃園市派人員、機具南下支援救災。新北市長侯友宜希望高雄早日恢復生機，南部能夠平安度過。

高雄前天風雨最大，瞬間陣風最強高達十七級，中油大林廠煉製事業部一處高處燃燒塔不敵強風吹襲應聲倒塌，幸無人受傷。

高雄市政統計全市遭吹倒的路樹逾兩千棵。記者直擊鼓山區武德殿百年老樹、衛武營園區巨木都無一倖免，連通高屏地區的沿海路，整排機車道淹沒在傾倒的樹堆中，馬卡道路兩旁路樹東倒西歪，行經車輛像玩障礙賽，不時須逆向，險象環生。

被強風吹毀的鐵皮屋頂，碎裂四散的鐵片有如「血滴子」，三民區鼎中路一處私人停車場，廿多輛車均遭墜落鐵片砸損。多家銀行的落地門窗都遭強風灌破。

昨天放晴，民眾開始整頓家園，赫然發現大街小巷路樹橫亙、招牌吹落，殘破景象有如「戰爭過後」。陳其邁說，已獲一千多名國軍官兵投入救災，中央也給九十組協助重建人力，希望三天內能讓水電、瓦斯、通訊盡速復原，並感謝台中、桃園、新北跟台北市救災人力協助高雄。

台中市長盧秀燕表示全力支援高雄救災，昨出動重機具進高雄災區；新北市長侯友宜也派七十六人小組，出動廿二輛重、輕機組到高雄救災，「如果還不夠，一定會派更多人力支援」。

賴清德總統昨在臉書表示，國軍協助救災，也派出各式車輛與大型機具支援高、屏、花、基等地。

侯友宜 山陀兒颱風 盧秀燕 衛武營 賴清德 陳其邁

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