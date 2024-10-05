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北海岸淹慘 金山老街成水上市場

聯合報／ 記者游明煌江婉儀李定宇／新北報導
新北市東北角行政區昨下起豪大雨，金山老街水深及腰，攤商驚呼從沒淹水這麼嚴重，有如「水上市場」。記者游明煌／翻攝
新北市東北角行政區昨下起豪大雨，金山老街水深及腰，攤商驚呼從沒淹水這麼嚴重，有如「水上市場」。記者游明煌／翻攝

新北市府昨天還馳援高雄救災，未料昨天下午起豪大雨狂轟北海岸金山、萬里、三芝與淡水等地，造成嚴重淹水，金山老街一度水深及腰，攤商直呼從沒淹這麼嚴重過，已成「水上市場」。市府昨晚緊急宣布，萬里、金山、石門和三芝區今停止上班上課。

北海岸昨下雨量逾一百毫米，災情超過五十件、八處道路不通，新北市災害應變中心在萬里、金山、三芝、石門和瑞芳等區一級開設，市長侯友宜全程進駐中心調度，但淡水網友昨晚灌爆侯友宜臉書，不滿淡水明明風大雨大，卻沒被列入停班停課範圍，「淡水被遺忘了」。侯說，淡水災情少，應變中心討論決定今天上班上課。

大水淹入金山老街、金山菜市場、警分局和加油站等地，連知名店家「金山鴨肉」都淹到腰部，災民看到雨水一直灌入都相當無奈，車輛涉黃泥水而行，如陸上行舟。

金山區中角國小廿六名學生因台二線淹水，有多處路段不通，受困學校無法返家，昨晚由校長、老師陪同在校過夜。

金山區朱銘美術館內外都淹大水，戶外作品全泡水，雕塑作品材質為金屬、木雕，恐受創嚴重，館方表示，「作品都非常珍貴，泡水後損失目前難以估計」，昨緊急休園。

萬里區野柳東澳一處民宅，林姓屋主在住處後方排水溝清理淤泥時，擋土牆疑不堪大雨傾倒，林男被卡在大塊土石間動彈不得。消防人員花三個多小時以電鑽破壞牆面才將他救出。三芝區圓山里停電、聯外道路中斷，有五名住戶受困，區長賴小萍說，雨量太大，導致土石坍塌，聯外道路被堵住，已出動搜救人員協助撤離。

石門區阿里荖溪水下午開始就暴漲，溪水變成土黃色且水流猛烈，還有巨石滾落，民眾擔憂大石頭若堵住造成溪水淹上來，恐重演二○一七年六月二日淹沒村莊悲劇；石門區公所已派員勘查並疏散居民。

侯友宜 停班停課 山陀兒颱風 朱銘 老街

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