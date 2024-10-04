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金山高中114師生留宿學校 預計5日上午從淡水回家

中央社／ 新北4日電
新北市金山高中有114名師生受4日豪大雨引發淹水災情影響，難搭車返家，晚間將留宿校內宿舍，學生們集中在教室內活動。（金山高中提供）
新北市金山高中有114名師生受4日豪大雨引發淹水災情影響，難搭車返家，晚間將留宿校內宿舍，學生們集中在教室內活動。（金山高中提供）

新北市金山高中今晚表示，受當地豪雨影響，有57名學生與57名老師將夜宿學校，已經預約撤離專車，若明天天氣許可，將於上午7時30分出發，將學生送往捷運淡水站搭車返家。

受豪雨影響，新北市北海岸地區萬里、金山、石門、三芝等區，紛傳坍方與交通中斷、淹水等災情。

深夜10時30分仍在金山、萬里交界值勤，協助救災與勘查災情的新北市急難救援大隊，大隊長鄭敏政告訴中央社記者，目前當地雨勢趨緩，積水也逐漸退去。

新北市災害應變中心表示，依據氣象資料研判，雲雨已逐漸脫離北台灣陸地，雨勢變小，積水漸退。不過，市府絲毫不敢大意，仍嚴密監控與隨時注意氣象變化。

金山高中校長陳玉桂晚間於學校接受中央社記者電訪表示，平常週五下課後學生陸續離校。金山區上午開始下雨，從基隆往金山方向就已塞車；下午豪雨變大後，請部分住在金山、萬里地區的學生告知父母來接，要注意路況與安全。

她說，但因學校各聯外道路陸續因坍方或淹水中斷，原先已經載運離校學生的校車，也被迫塞車在半路動彈不得。隨車老師、學校教官緊急應變，一方面訂便當為學生返校做準備，也聯繫相關緊急應變中心。

陳玉桂說，確定校車受困無法動彈後，為安定學生身心，立即決策讓孩子返校住宿，並在教室用餐、休息或複習功課，安全無虞。目前，雨勢緩和後，有3名學生由家長接回，其餘57名學生、57名老師都將在學校宿舍過夜。

她表示，學校已接獲市府送達的寢具、飲用水與明天早餐等，學校已聯絡好明早撤離的車輛，如果天氣狀況可開車，就會讓學生於7時30分出發，專車前往淡水捷運站。

新北市長侯友宜晚間前往萬里區公所視察，他表示，會送物資到安置學生的學校，並由師長陪同，等風雨稍停才會送孩子回家，安全無虞。

山陀兒颱風 淹水 金山

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