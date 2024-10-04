金山老街淹水漸消退 中角國小11生還在校

豪雨狂炸北海岸，新北市金山區今天多處大淹水，金山老街雨水淹到大腿處，目前已漸消退。金山高中有學生留置宿舍，中角國小仍有11名學生尚未被接走，有孩子因想回家而哭泣。

根據交通部中央氣象署觀測，新北市（北海岸）及台北市山區超大豪雨，其中金山單日雨量破500毫米。

金山高級中學校長陳玉桂告訴中央社記者，目前仍有57名老師與57名學生留在學校，學生安置在學生宿舍，由宿舍管理員陪伴，晚間10時許已接到公所最新通知，中角灣方向已可通車，部分家長已在接孩子的路上。

陳玉桂表示，下午3時許看到雨勢變大，學校附近重要道路開始淹水，請導師確認學生如何回家，等下午4時許放學，確認家長無法接送者就先留置專科教室，當時預先訂126個便當，「那時候便當店已經爆單了，幸好我們有訂到」。

陳玉桂說，目前雨勢已停，學校周邊積淹水狀況看起來也消退。

中角國民小學校長朱聖雯說，下午3時突然下暴雨，3時30分孩子要放學時，外面道路大淹水，「校內出不去、校外進不來」，有點像孤島。

朱聖雯表示，幸好校園地勢較高，未淹進教室，孩子可安全留在校園，消防員晚間已送炒飯、炒麵到校，後來學校停電，消防員又送麵包、照明設備與睡袋，晚間9時許讓35名孩子在圖書室與幼兒園睡覺；孩子年齡從小學1年級到6年級都有，有人想回家而難過哭泣，也有孩子覺得很新鮮、興奮。

朱聖雯說，雨勢已小很多，成功接走孩子的家長是開輪胎較高的休旅車，如果是一般轎車較困難；截至晚間10時40分剩11名小朋友留在學校。

新北市長侯友宜晚間視察萬里區公所後，接受媒體聯訪表示，第一時間為中角國小孩子們安全，已由校長與老師就地安置同學，也送物資與發電機等，並請警消在旁陪伴，等風雨稍停後送孩子回家。