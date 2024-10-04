高雄哈瑪星台灣鐵道館屋瓦被吹掀 長期休館修繕

颱風山陀兒重創高雄市，吹掀位於駁二藝術特區蓬萊倉庫的哈瑪星台灣鐵道館屋瓦，影響模型展台及小火車運行，即日起長期休館，後續將專業評估後著手修繕。

高雄市立歷史博物館人員今天告訴中央社記者，哈瑪星台灣鐵道館部分屋瓦受損，工作人員已先清除掉落物。

館方在社群網站臉書（Facebook）貼文說：「等待的時間或許會很長，但請和我們一起期待與哈瑪星台灣鐵道館再見面的那一天。」至於駁二線小火車預計6日起恢復正常營運。

根據高雄旅行網資訊，哈瑪星台灣鐵道館共10個展區，軌道總長度超過2公里，運行路線含括南北縱貫線等4大線及糖、鹽、林、礦等8大支線，每天可同時容納30餘款經典鐵道列車模型，動態運行交會穿梭於200處場景，展示手法及整體規模為台灣首見。