屏東結束颱風4天停班課 盤點災情盡速恢復市容

颱風山陀兒肆虐屏東，4天停班停課破了屏東紀錄，明天恢復正常上班課，由於多處災損，屏東縣政府表示，全面盤點災情，盡速恢復市容。

颱風山陀兒中心在昨天中午通過高屏地區，風急雨驟，屏東出現超過14級以上強風，東港鎮一處建案工地天車傾倒，砸到周邊民宅釀毀損、東港鎮長春一路及中正路淹水及腳踝、台17線大潭路段兩側電桿傾倒。

屏東縣1至4日停止上班、停止上課，4天停班停課破了屏東自民國107年起天然災害停班停課系統開始登錄資料的紀錄。

依農業部農業災情統計，颱風山陀兒釀全台農損新台幣2億8379萬元，其中屏東縣損失1億9051萬元最嚴重；學校毀損部分，依教育部統計，以屏東縣76校、災損金額估7757萬元最多。

颱風山陀兒大風大雨，屏東曾一度停電9萬3706戶，台電啟動跨區處支援，調派彰化、南投、雲林、嘉義及台東區處，投入共410名工程師投入搶修工作，統計至今天下午6時，已復電7萬4000戶，並持續搶修中。

縣府今天表示，屏東明天正常上班、正常上課，已責成轄內鄉鎮市公所盡速完成，如有機具、人員不足要立即回報，縣府會聯絡軍方、中央相關單位全力支援，讓縣民早日回復正常生活。