快訊

暴雨炸金山！朱銘美術館作品全泡水中 館方宣布休園：損失難估計

京華城所在土地遭聲請扣押 她稱北檢「放大絕」了

高雄結束連4天颱風停班課 5日上班上課拚復原

中央社／ 高雄4日電

颱風山陀兒重創高雄市，處處都有路樹、招牌災情等，颱風期間也破紀錄從1日到4日連4天停班停課。高雄市政府今天表示，颱風警報已解除，明天回歸正常作息，力拚7日恢復市容。

颱風強風豪雨衝擊高雄約10小時，造成不少災情，包括民宅鐵皮、圍籬、廣告招牌、雜物被強風吹落，路樹傾倒或斷枝橫躺道路等。

根據高市府統計，截至下午3時，高雄共5988件災情，其中已處理3621件、處理中2367件。

高雄市長陳其邁上午視察災後復原情形表示，力拚恢復主要幹道暢通，國軍也投入上千人力協助救災，希望儘速重建家園。

高市府出動大批人力、機具清理市容，環境保護局出動各式車輛520輛，人力2064人，另國軍支援環保局共480人。農損部分，截至下午2時，已通報新台幣8076萬元農作物損失，以芭樂、棗子、香蕉及番茄等最嚴重；農業局預估農損金額將超過1億元。

山陀兒颱風

延伸閱讀

山陀兒颱風來襲 汐止傳樹倒落石災情

高雄受重創 南市支援上百人力及機具協助恢復市容

颱風山陀兒肆虐高雄 民眾爭撿路牌合照小心挨罰

高雄300處紅綠燈遭颱風吹毀、燈箱歪斜 養殖戶損失慘重

相關新聞

台二線淹水不通 金山區中角國小26學生受困學校過夜

因台二線淹水仍有多處路段不通，新北市金山區中角國小26名學生，受困學校無法返家，今晚要在學校過夜，校長及老師都陪同，區公...

朱銘美術館暴雨淹大水作品全泡水中 館方：損失難估計

北海岸今天大雨狂炸各區淹水嚴重，位金山區的朱銘美術館今天館內外都淹大水，戶外的朱銘作品全泡在水中，雕塑作品材質為金屬、木...

新北金山大雨狂炸淹水嚴重 10／5停止上班上課

新北金山今天豪大雨不斷，新北市府表示，目前北海岸行政區時雨量超過105mm，新北市災害應變中心二級開設，萬里、金山、三芝...

新北宣布4區放假 淡水民眾灌爆侯友宜FB「被遺忘了」

新北市政府宣布，萬里、金山、石門、三芝4區明天停止上班上課。新北市長侯友宜臉書稍早也公布相關訊息，但住在的淡水網友在貼文...

金山午後溪水暴漲 新北氣象站評估「這原因」導致

山陀兒颱風外圍環流今天大雨狂炸北海岸，下午金山區大淹水，清水溪更是溢堤，中斷多處交通。新北市水利局表示，今3小時時雨量達...

烏龍報案？大雨釀金山溪水暴漲疑3工人失蹤 新北消防局發聲了

新北市金山區三界壇地區，今天河水暴漲，清水溪越過堤防，大水灌入三界壇等地區，附近道路都淹水，三名消防人員著裝備到河面路附...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。