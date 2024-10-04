高雄結束連4天颱風停班課 5日上班上課拚復原

颱風山陀兒重創高雄市，處處都有路樹、招牌災情等，颱風期間也破紀錄從1日到4日連4天停班停課。高雄市政府今天表示，颱風警報已解除，明天回歸正常作息，力拚7日恢復市容。

颱風強風豪雨衝擊高雄約10小時，造成不少災情，包括民宅鐵皮、圍籬、廣告招牌、雜物被強風吹落，路樹傾倒或斷枝橫躺道路等。

根據高市府統計，截至下午3時，高雄共5988件災情，其中已處理3621件、處理中2367件。

高雄市長陳其邁上午視察災後復原情形表示，力拚恢復主要幹道暢通，國軍也投入上千人力協助救災，希望儘速重建家園。

高市府出動大批人力、機具清理市容，環境保護局出動各式車輛520輛，人力2064人，另國軍支援環保局共480人。農損部分，截至下午2時，已通報新台幣8076萬元農作物損失，以芭樂、棗子、香蕉及番茄等最嚴重；農業局預估農損金額將超過1億元。