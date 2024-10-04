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雨炸北海岸 區長劉昌松：水淹新北金山淪孤島

中央社／ 新北4日電

豪雨狂炸北海岸，新北市金山區今天多處大淹水，金山老街雨水淹到大腿處。金山區長劉昌松表示，多處道路中斷，金山已成孤島，目前雨勢與積水緩慢消退，明天停班停課。

國民黨立委廖先翔告訴中央社記者，他今天開車走山路要從萬里前往金山，但過不去，台2線整條路大淹水，「沿路開車就像在泛舟」。目前萬里仍在淹水，陸續有民眾受困，消防隊搶救中。

劉昌松表示，金山區狀況也滿慘，溪水暴漲、多處道路積淹水，目前隨雨勢一陣一陣的逐漸變小，積水有慢慢消退。

劉昌松指出，陽金公路8.3K（公里）處崩塌，工程人員今天前往搶修，他先下來後，發現4K處開始積淹水，後來連工程人員都下不來，但目前已緩慢往山下移動中，但整條陽金公路與溪流一樣，目前金山與萬里、三芝道路中斷，「金山變孤島」。

金山區公所下午5時統計，包括清泉里、六股里、五湖里、三界里與重和里共45人受困，已移至安全地方，無生命危險，待雨勢漸歇，將進行後續復原事宜。

金山警分局表示，目前金山區陽金公路往陽明山雙向管制；金山區台2線中山與中興路口往基隆方向雙向封閉管制；萬里區台2線43k台亞加油站至44k大鵬國小道路雙向封閉管制；金山區台2線、法鼓路口、清水路雙向封閉管制。

金山警分局指出，此外，萬里區舊台2線磚廠前500公尺雙向封閉管制；石門區北17線、北19線雙向封閉管制；漁澳路往東澳路單向封閉管制；台2線萬里隧道往金山方向單向封閉。

山陀兒颱風

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