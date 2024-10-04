雨炸北海岸57件災情 金山3人失蹤

新北市災害應變中心統計，截至今天晚間6時，北海岸金山區、萬里區、三芝區與淡水區豪雨災情共57件，包括萬里巨石壓傷民眾腿部，救援後送醫；金山3名工人失蹤待搜尋。

根據應變中心統計，淡水6件災情無立即生命危險、金山31件災情大部分是民宅淹水，受困人員已爬上2樓，暫無安全疑慮。

由於雨勢又猛又快，包括金山老街等多處淹水，新北市政府消防局說，三界壇地區3名工人行蹤不明；另有1名 90歲長者需救護，無生命危險，消防人員已派遣救援。

應變中心統計，萬里11件災情，加投地區有長者受困，消防人員正接觸救援，而東澳1處擋土牆倒下，60多歲男子腿部受傷，意識清醒，經救援晚間送醫治療。

應變中心說，三芝9件災情，溪底路產業道路路基掏空，原本受困的2車3人已脫困。

此外，新北市府教育局表示，截至晚間6時，共39校通報災損，包含強降雨及山區洩水不及，導致校內淹水。各駐區督學陸續掌握學生返家情形，並掌握返家道路狀況或家中淹水情況，提供適時提供飲食或交通工具調度等。