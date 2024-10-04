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豪雨釀積淹水道路通行受阻 新北4行政區明天停班停課

萬里擋土牆壓傷男子獲救 淡水土石流居民無礙

中央社／ 新北4日電

新北市萬里區擋土牆壓傷1名6旬男子，消防人員已將人救出送醫。此外，淡水區中和里10多人因土石流受困，目前警消到場查看，人員均安。

新北市政府警察局金山分局下午2時許獲報，萬里野柳里東澳33號後方擋土牆崩落，1名60多歲男性住戶遭土石壓住受困、意識清楚；經警消晚間6時許協助脫困後，男子有腿部遭夾傷傷勢，已送醫治療。

此外，淡水分局獲報，中和里北勢子10鄰附近有土石流沖到住宅後方，導致4戶、約10多人受困，警方晚間6時30分進入，初步了解水勢已退，10餘人都未受傷，生命徵象穩定。

山陀兒颱風

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