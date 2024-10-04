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颱風山陀兒屏東災損多 周春米：全面盤點盡速修復

中央社／ 屏東縣4日電
山陀兒颱風帶來強浪造成屏東縣枋寮鄉大庄村海堤破堤，縣長周春米（右2）及立委徐富癸（右）前往勘災。聯合報系記者潘奕言／攝影
山陀兒颱風帶來強浪造成屏東縣枋寮鄉大庄村海堤破堤，縣長周春米（右2）及立委徐富癸（右）前往勘災。聯合報系記者潘奕言／攝影

颱風山陀兒造成屏東多處災損，屏東縣長周春米今天前往視察電線桿傾倒、漁港漂流木等狀況。周春米表示，全面盤點電力恢復、災害救助等，協助民眾盡速恢復正常生活。

周春米今天前往屏東市區機場北路、內埔酒廠後道路視察路樹傾倒、東港台17線鄰近鵬管處路邊電桿傾倒、林邊水利漁港漂流木清除等修復情況，並前往林邊親林公園慰勞國軍並致贈慰勞金。

周春米表示，颱風山陀兒帶來驚人雨量及風勢，昨晚風雨稍歇，搶修工程已全面啟動，包括復電、道路障礙清除等；今天陸續前往屏東市視察主要道路，要求縣府、南區養護工程處，針對連外道路障礙盡快清除，各公所清潔隊也全面啟動，進行清理路樹傾倒排除、清掃落葉及排水溝清疏等作業，確保路面淨空及排水系統功能正常，避免積水孳生病媒蚊。

隨後轉往受損嚴重的台17線，受到強風影響，電桿有傾倒情況。周春米表示，截至今天中午前還有4萬1000戶尚未復電，已向中央要求緊急調度北中南部的工程人員進駐協助，希望可以趕在今天全面復電，讓鄉親生活回復正常。

周春米指出，若有道路損壞情形，由各地鄉鎮市公所提報，工務處將統籌會報災後復建工程，同時提醒民眾今天還是停班停課，不是放颱風假，希望大家有更多時間整理家園，減少出外風險，讓工程人員可以盡快把災修工程完成，早日回歸正常生活。

周春米 山陀兒颱風

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