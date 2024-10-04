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颱風山陀兒釀202校受災 初估損失1.2億元

中央社／ 台北4日電

颱風山陀兒侵襲台灣，根據教育部最新統計，截至今天下午3時，有202所學校受損，以南部縣市較嚴重，目前估計全國學校損失達新台幣1.2億元。

昨天同時間統計，全台回報校園災損11校、總金額82萬元；經過1天各校人員盤點，回報災損攀升為202校，總金額1億2178萬元。

其中屏東縣損失最嚴重，有76校共回報7757萬元災損。東隆國小機車車棚受損，跑道草皮被吹到掀開，多功能教室窗戶破碎24面、雨遮片掉落30片，西棟大樓採光罩損壞，校方預估損失高達1499萬元，是目前全國回報災損金額最高的學校。

台南市佳里國小回報損失1029萬元，禮堂鐵皮屋頂破損漏水，導致天花板木製邊框損毀，地下室積水達10公分，操場跑道也因進水導致表層隆起。

教育部表示，上述災損為粗估金額，等待災後復原時，學校再依確切評估災損金額填報校安通報系統，經過各教育主管機關掌握確認後，將彙整正確災損金額陳報行政院。

山陀兒颱風

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