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颱風山陀兒肆虐高雄 民眾爭撿路牌合照小心挨罰

中央社／ 高雄4日電

颱風山陀兒襲台重創高雄，強風造成多處路牌、招牌傾倒，有網友爭相與掉落路牌如「九如二路」合照另類苦中作樂。警方提醒，民眾撿到切勿帶回家，否則恐吃上侵占或竊盜罪。

颱風山陀兒昨天登陸高雄造成嚴重災情，不少地方路樹、招牌、路燈、路牌等遭強風吹垮吹飛，就連百年老樹都被連根拔起，市區滿目瘡痍。直到昨天下午風雨稍歇，民眾才敢出門買飯補充生活所需。

不過，由於高雄市區受創嚴重，許多路口路牌遭吹飛掉落馬路，有網友與「九如二路」路牌合影苦中作樂，許多網友爭相在網路社群Threads貼出與掉落路牌合照，包括高雄知名的「一心」到「十全」。

對此，高雄市警察局交通警察大隊提醒，如果只是單純與路牌拍照，還不涉及交通違規。但切勿在道路中央嬉戲，違者可依違反道路交通管理處罰條例第78條1項4款規定，行人於交通頻繁道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，可處500元罰鍰。

警方也提醒，民眾若撿到路牌務必交還警方保管，或通報1999轉交交通局。若擅自帶回家恐吃上侵占或竊盜罪官司。

山陀兒颱風

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