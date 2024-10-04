雨炸北海岸 淡水中和里土石流、北5線多處受阻
颱風「山陀兒」重創新北市淡水區中和里，包括小中寮與北勢子多處民宅後方都有土石沖刷下來，目前有10多名住戶受困；北5線沿線有7、8處土石坍方或樹木傾倒等，正陸續搶通。
新北市消防局下午4時許獲報，淡水區中和里北勢子10鄰附近發生土石流，沖到住家後方，共4戶、約10多人受困。目前警方與消防人員還進不去，在外面待命。
淡水區中和里長王文輝告訴中央社記者，北5線沿線有7、8處土石坍方；此外，由於豪雨過大，導致小中寮地區附近大屯溪暴漲，某工廠一度有約20人無法移動，不過已請消防車搶救。
王文輝說，小中寮與北勢子多處民宅後方都有土石沖刷下來，據他目前掌握，人員都算平安。
淡水區長陳炳仲表示，北5線沿線有土石泥流或樹木傾倒狀況，但沒有大規模嚴重災害，目前已陸續將障礙物撥到一旁，包括救護車、救災機具等都陸續可以通行，並沒有媒體報導400戶受困狀況。
此外，稍早傳出有民眾報案指父親失聯。警方表示，這名民眾未失蹤，而是受困於巴拉卡公路，目前人員安全。
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