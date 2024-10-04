山陀兒颱風來襲 汐止傳樹倒落石災情

颱風山陀兒襲台，因為上游雨勢不小，汐止區基隆河水位也一直居高不下，沿岸有里長連續幾天日夜緊盯水位，另外，颱風來襲汐止也傳出零星災情，除了在汐萬路二段邊坡落石之外，山區道路也發生樹木倒塌，汐止區公所也在第一時間緊急處理。

今(4)日的基隆河水流，一樣湍急，而汐止區白天大雨也下下停停，接近中午12點，雨勢不小，里長謝祚敏又前往緊盯基隆河水位，看到江北橋人行道積水，則是趕緊又從自己的機車上頭拿工具，開始清理排水孔的土石，保持水流暢通，這次颱風山陀兒來襲，因為上游雨勢不小，汐止區基隆河水位也很高，里長謝祚敏連續幾天日夜緊盯水位。

江北里長謝祚敏說，水位很緊張，里民也很怕水會滿出來，自己本身也很怕，因為，有時候水位暴漲的時候，鄉親都非常擔心，也一直打電話問，所以，一直在巡邏，拍照後也會PO在FB上面，很多鄉親都會看，不管早、中、晚，甚至夜晚11、12點的時候，還會在巡過一次，守護著大家，水位要看，如果超過警戒就緊急通報。

汐止區長林慶豐表示，這次山陀兒颱風來襲，10/1日就開始成立汐止區災害應變中心，截至目前為止有受理15件的案件，目前都已經處理完畢，基隆河沿岸還是持續有在降雨，所以，在鵠鵠崙地區目前還是屬於土石流黃色警戒，這次總計撤離55戶、95人，目前還在避難收容所安置，再次呼籲大家，還在東北季風期間，盡量減少到山區。

林慶豐提到，目前在15件的災情中，最多的是路樹傾倒，也即刻請工班先將路樹移置處理，至於有一些土石掉落部分，也即刻做圍設，後續做緊急搶災，其中在汐萬路二段有一個土石滑落，也立刻架設鋼軌椿，防範災情擴大，再提醒如果有任何災情，也可以趕快跟公所聯繫，會盡速派員勘查。