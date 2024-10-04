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颱風山陀兒解除警報 台馬空運陸續疏運旅客

中央社／ 連江縣4日電

颱風山陀兒威力減弱且已解除警報，今天中午起台馬空中交通陸續恢復，軍機共3班支援，輸運210位乘客。連江縣交通旅遊局預估，滯留旅客明日應可疏運完畢。

南竿航空站統計，今日共飛行軍機3架次，合計疏運210位乘客，下午起民航機陸續恢復，包含補位成功乘客在內，預計今日最後一班飛機起飛後，現場滯留人數應可低於30人。

連江縣交通旅遊局副局長王廣亞跟中央社記者說，山陀兒災後空中輸運，出現罕見「軍機先行」狀況，過往都是由民航機擔任主要疏運，但今天軍機先於民航機前，並載走大量旅客。

海上交通方面，王廣亞說，島際交通明天起恢復正常。台馬間船班部分，根據馬祖海上交通訂位系統資訊，馬祖往基隆海運訂位人數約45人，且旅客有可能改搭飛機前往台灣，故空運恢復正常後，預料台馬間海運需求大幅降低，會視實際滯留人數，評估是否加開班次疏運。

當地物流業者陳先生告訴中央社記者，台馬間貨船約斷航1周，故鮮奶、超商鮮食等生鮮物資無法運抵馬祖，果菜類則因新台馬輪等客船停航，導致無法正常供貨，待明日貨船、客船陸續恢復開航後，供貨應可維持正常。

山陀兒颱風

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