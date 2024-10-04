快訊

20%容積獎勵「不法利益達111.7億」 北檢聲請扣押京華城土地獲准

抓到了！北市街頭割頸案警鎖定拾荒者 今午查獲1街友

高雄逾200所校園受災 多樹倒、窗戶與設備損壞

中央社／ 高雄4日電

颱風山陀兒重創高雄街道滿目瘡痍，各區皆有校園災情，教育局長吳立森表示，全市約有200多所校園樹木傾倒、窗戶損壞與設備受損等，全面搶修中，力求下週一正常上放學。

高雄市多所校園因路樹傾倒導致通學道受損，高雄市副市長李懷仁、吳立森今天分別到中正高中、鳥松區仁美國小、鳳山區忠孝國小、仁武高中與鼓山高中勘災，指示全力協助校園全面搶修，讓師生下週一正常上放學。

教育局發布新聞稿指出，仁美國小多棵路樹傾倒通學道毀損；仁武高中樹木傾倒，大門、側門傾倒；中正高中校區與國軍高雄總醫院共用圍牆倒塌，校園外路樹傾倒影響通行；鳳山區忠孝國小多處鐵皮屋頂掀起等。

李懷仁下午到鼓山高中勘查受災情形，其中鼓山高中機房、地下室拔河隊練習區有積水；舉重館選手住宿區天花板、圖書館採光罩破損，他現場也指示教育局盡快協助復原，提供學生安全無虞學習及練習場所。

吳立森說，高雄市約有200多所校園樹木傾倒、窗戶損壞與設備受損等，目前全面搶修學校通學步道路樹與校內致有安全疑慮的部分，讓師生下週一能正常上課。

此外，颱風山陀兒影響學校課程進度，教育局經調查評估後決定，所屬各級學校這學期第1次定期評量週時程，各校可透過調整授課進度與考試內容來因應颱風停課影響。若有特殊需求，學校可透過課程發展委員會討論，並於10月25日前完成第1次期評量。

此外，根據水利局資料，左營園道及河堤公園內約有400餘株樹木傾倒，維護廠商今日已進行扶正及清理作業；受颱風吹落枝葉加速清理中，預計3個工作日完成。

山陀兒颱風

延伸閱讀

高雄這條路路樹倒一排 行車像玩障礙賽還得逆向開

颱風山陀兒重創高雄 桃園派4組人馬馳援

男星楊皓崴父診所被山陀兒「砸招牌」 高雄老家颱風後屋頂破大洞

山陀兒留下樹倒爛攤給南台灣 張善政派員南下救災

相關新聞

高雄這條路路樹倒一排 行車像玩障礙賽還得逆向開

山陀兒颱風遠離高雄，今各區開始清理家園，街頭數百棵路樹傾倒，市長陳其邁今表示，將拚3天內復原，讓環保局、公園處人員忙翻。...

金山老街淹成水上市場 北海岸雨勢驚人緊急啟動一級開設

三陀兒颱風雖然遠颺，新北金山等地今天豪大雨不斷，市府表示，北海岸行政區今天下午時雨量超過100毫米，新北市災害應變中心啟...

大雨狂炸！金山老街如「水上市場」 攤商：從沒這麼嚴重

山陀兒颱風外圍環流今天大雨狂炸北海岸，帶來驚人雨勢，陽金公路、台二線多處淹水路斷，溪水也都暴漲，下午金山區大淹水，中山路...

山陀兒餘威狂掃北海岸 陽金公路竟有大量花盆離家出走

山陀兒颱風過境台灣，今北部地區仍受其外圍環流影響，有降雨並有局部大雨，不僅造成基隆災情慘重，新北金山區下午4時許也開始強...

淡水土石流衝民宅4戶20多人受困 道路遭阻斷...新北消難進入

新北市消防局今天下午4時20分左右，接獲民眾報案指稱，他親戚住在淡水區北勢子10鄰6號共4戶20多人，住處後方鐵皮屋頂遭土石流...

蘇花中斷影響農產運銷 公所農會辦促銷民眾冒雨力挺

花蓮吉安鄉公所、農會今天聯手舉辦農產行銷市集，喊出優質農產品50元銅板好康價，大批民眾冒雨排隊卻發現「好像沒有比較便宜」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。