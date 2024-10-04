高雄逾200所校園受災 多樹倒、窗戶與設備損壞

颱風山陀兒重創高雄街道滿目瘡痍，各區皆有校園災情，教育局長吳立森表示，全市約有200多所校園樹木傾倒、窗戶損壞與設備受損等，全面搶修中，力求下週一正常上放學。

高雄市多所校園因路樹傾倒導致通學道受損，高雄市副市長李懷仁、吳立森今天分別到中正高中、鳥松區仁美國小、鳳山區忠孝國小、仁武高中與鼓山高中勘災，指示全力協助校園全面搶修，讓師生下週一正常上放學。

教育局發布新聞稿指出，仁美國小多棵路樹傾倒通學道毀損；仁武高中樹木傾倒，大門、側門傾倒；中正高中校區與國軍高雄總醫院共用圍牆倒塌，校園外路樹傾倒影響通行；鳳山區忠孝國小多處鐵皮屋頂掀起等。

李懷仁下午到鼓山高中勘查受災情形，其中鼓山高中機房、地下室拔河隊練習區有積水；舉重館選手住宿區天花板、圖書館採光罩破損，他現場也指示教育局盡快協助復原，提供學生安全無虞學習及練習場所。

吳立森說，高雄市約有200多所校園樹木傾倒、窗戶損壞與設備受損等，目前全面搶修學校通學步道路樹與校內致有安全疑慮的部分，讓師生下週一能正常上課。

此外，颱風山陀兒影響學校課程進度，教育局經調查評估後決定，所屬各級學校這學期第1次定期評量週時程，各校可透過調整授課進度與考試內容來因應颱風停課影響。若有特殊需求，學校可透過課程發展委員會討論，並於10月25日前完成第1次期評量。

此外，根據水利局資料，左營園道及河堤公園內約有400餘株樹木傾倒，維護廠商今日已進行扶正及清理作業；受颱風吹落枝葉加速清理中，預計3個工作日完成。