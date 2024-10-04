新北瑞芳「阿美家園」仍受困 繩索攀爬運送變當物資

新北市瑞芳區「阿美家園」因聯外道路坍方中斷，180名居民受困。原民局說，透過消防員與住戶，協力以繩索攀爬將120個便當物資運進阿美家園，並照護身體不適需洗腎的病患。

山陀兒颱風造成新北瑞芳區原民部落「阿美家園」聯外道路邊坡坍塌，共有180人受困。瑞芳區也是今天新北市唯一停班停課的行政區。

瑞芳區長楊勝閔今天傍晚接受中央社記者電訪表示，受天候不斷陣雨影響，且過去48小時累積雨量已達1000公釐，土石鬆軟不斷有落石崩落，預計今天要搶通1個單線車道的工期，恐將延後至明天。

甫離開災區現場的楊勝閔表示，「搶修也是看老天爺」，他轉述當地住戶形容，2001年的颱風納莉侵襲時，當地雨量也沒這樣大。他說，現場挖土機雖持續作業，但進度緩慢，盼望明天會有好天氣。

楊勝閔說，當地聚落並未斷水斷電，上午有1名急需洗腎的病患不適，消防人員利用繩索開闢臨時攀爬的便道，以攀爬與拉繩索方式，進入社區救援病患下山洗腎。生活物資支援行動會持續。

市府原住民族行政局副局長陳碧霞接受電訪表示，與新當選「阿美家園」社區頭目石振章聯繫調查需求，今天中午已由消防局與當地住戶，以繩索攀爬協助運送120個便當、飲用水及乾糧等物資進入部落，確保生活無虞。

陳碧霞說，備妥相關物資協助受困住戶度過難關，將持續與阿美家園頭目及幹部保持聯繫，提供協助。後續將安排原住民族家庭服務中心社工員關懷訪視，針對建物受損情形協助會勘，向中央爭取修繕經費補助。

另外，瑞芳區公所統計，截至今日上午6時，強制及預防性疏散共727人。原住民族行政局說，撤離至瑞濱活動中心的「快樂山聚落」共34名族人，原民局局長Siku Yaway林瑋茜，今天帶一箱麵包前往關心族人，將在確認天氣穩定、安全無虞後，協助族人安全返家。

市長侯友宜今天也前往避難收容處所，關懷當地撤離的居民，他感謝海濱里里長鄧麗華及鄉親，迅速配合市府的疏散與撤離，展現高度團結與自救精神。