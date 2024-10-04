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颱風山陀兒釀災 關指部官兵協助基隆、瑞芳清淤

中央社／ 台北4日電

颱風山陀兒襲台後造成各地災情，國軍第3作戰區表示，轄屬關渡地區指揮部、第3地區支援指揮部等單位今天上午配合基隆市及新北市瑞芳區公所兵力申請，派遣兵力計172員，執行土石及道路清淤等任務，協助地方人車通行順暢。

負責北部防務和救災的第3作戰區發布新聞稿指出，關渡地區指揮部、第3地區支援指揮部等單位，今天上午配合基隆市信義、中正、仁愛區公所及新北市瑞芳區公所兵力申請，派遣兵力計172員。

第3作戰區表示，國軍秉持「超前部署、預置兵力、隨時防救」原則，全力配合地方政府即時投入災害救援與復原任務，確保民眾生命財產安全。

負責南部地區防務及救災的第4作戰區也透過新聞稿表示，颱風山陀兒昨天於高雄小港地區登陸，造成高、屏地區嚴重災情，第4作戰區今天配合地方政府災後復原需求，派遣救災兵力1362員，抽水機、鏈鋸等8類171項各式機具，共同執行路樹傾倒、路障清除及清淤等工作。

第4作戰區表示，秉持「苦民所苦」以及「軍民一心守護美麗家園」的精神，全力協助市容恢復，加速交通動線暢通等生活機能提升，讓百姓儘速恢復正常生活。

山陀兒颱風

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