新北萬里暴雨淹民宅出動橡皮艇救人 擋土牆崩落1人傷

颱風山陀兒帶來豪大雨，新北市金山區與萬里區溪水暴漲，陸續傳出災情，萬里區加頭地區大淹水，出動橡皮艇救出2人；野柳里男子遭崩落擋土牆壓傷，正在救援中。

新北市政府警察局金山分局今天下午2時許獲報，萬里區野柳里東澳33號後方擋土牆崩落，1名60多歲男性住戶遭土石壓住受困、意識清楚，正由警消協助脫困中。

萬里區長黃雱勉告訴中央社記者，由於溪水突然暴漲，加頭地區淹水，最深深度大約到腰部，目前消防隊已出動橡皮艇救出1名9旬老人與1名年輕人，橡皮艇也持續在現場待命，看是否有人需要救援。

黃雱勉也說，磺潭里稍早道路積水過高，導致10多名住戶無法進出，所幸附近有地勢高處可以躲避，居民尚屬安全，目前雨勢漸退、水也漸漸消退，已恢復通行。

另外，新北市府消防局今天下午1時許獲報，金山區名流路往陽金公路天瀨會館下山方向，1名女駕駛車輛因道路積水無法下山，目前該女子已由家屬帶回返家。另現場有多輛車輛拋錨，已協助拋錨車輛離開。

另外，金山警分局表示，由於水位暴漲，大鵬地區淹水，警方在台二線43.5公里（大鵬派出所）至44公里處（大鵬國小）封鎖雙向通行車道，禁止通行，呼籲民眾注意安全。