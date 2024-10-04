快訊

不滿被斷金援！留美女碩士揪男友拿鐵鎚殺父再棄屍 無期徒刑定讞

山陀兒肆虐吹飛屋頂！專家揭颱風後必檢項目 最危險組合曝光

東港安泰醫院大火 蘇清泉探家屬「最終責任都由我負責」

新北萬里暴雨淹民宅出動橡皮艇救人 擋土牆崩落1人傷

中央社／ 新北4日電

颱風山陀兒帶來豪大雨，新北市金山區與萬里區溪水暴漲，陸續傳出災情，萬里區加頭地區大淹水，出動橡皮艇救出2人；野柳里男子遭崩落擋土牆壓傷，正在救援中。

新北市政府警察局金山分局今天下午2時許獲報，萬里區野柳里東澳33號後方擋土牆崩落，1名60多歲男性住戶遭土石壓住受困、意識清楚，正由警消協助脫困中。

萬里區長黃雱勉告訴中央社記者，由於溪水突然暴漲，加頭地區淹水，最深深度大約到腰部，目前消防隊已出動橡皮艇救出1名9旬老人與1名年輕人，橡皮艇也持續在現場待命，看是否有人需要救援。

黃雱勉也說，磺潭里稍早道路積水過高，導致10多名住戶無法進出，所幸附近有地勢高處可以躲避，居民尚屬安全，目前雨勢漸退、水也漸漸消退，已恢復通行。

另外，新北市府消防局今天下午1時許獲報，金山區名流路往陽金公路天瀨會館下山方向，1名女駕駛車輛因道路積水無法下山，目前該女子已由家屬帶回返家。另現場有多輛車輛拋錨，已協助拋錨車輛離開。

另外，金山警分局表示，由於水位暴漲，大鵬地區淹水，警方在台二線43.5公里（大鵬派出所）至44公里處（大鵬國小）封鎖雙向通行車道，禁止通行，呼籲民眾注意安全。

山陀兒颱風

延伸閱讀

山陀兒殘餘水氣發威陽明山暴雨 北市成立緊急應變小組

雨彈再升級！大豪雨擴及6縣市 汐止柯子林災防告警留意暴雨

野柳里東澳擋土牆崩落 一男子受困腳壓住救援中

陸男駕橡皮艇闖台背景曝光 他「1說詞」有矛盾...讓人疑惑

相關新聞

山陀兒殘餘水氣發威陽明山暴雨 北市成立緊急應變小組

台北市政府發布天氣警訊，因低壓帶及山陀兒颱風殘餘水氣影響，目前陽明山區及北海岸地區對流系統仍旺盛發展，北投小油坑時雨量7...

影／雨量太大！三芝橫山國小圍牆變瀑布 56生全撤離

颱風山陀兒已減弱為熱帶性低氣壓，新北部分區域雨勢仍持續，三芝橫山國小因為時雨量太大，導致水溝排水不及，衝破圍牆流進校園，...

金山、萬里大雨溪水暴漲 陽金公路、台二線多處淹水路斷

新北市金山、萬里今天上午雨勢不斷，目前陽金公路、台二線有多處積淹水，造成交通受阻或中斷，溪水也暴漲，有民眾汽車受困，消防...

風災過後南迴鐵公路搶通不用半天 民眾叫好「神速度」！

山陀兒颱風為台東南迴地區帶來破千超大豪雨，也造成鐵路及公路交通受阻中斷，第一時間相關工務段人員緊急搶修，皆能在極短的時間...

山陀兒今晨降為熱低壓再增29人傷 統計全台2死1失蹤696傷

山陀兒颱風今早減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象署指出，山陀兒是47年來第一個，也是第一個在10月登陸高雄的颱風，且是在颱風警...

山陀兒颱風前會勘 游淑慧貼1水溝照片讚李四川這8字

山陀兒颱風昨天中午12時40分在高雄小港登陸，今晨已在高雄附近上空減弱為熱帶性低氣壓後即將消散。台北市議員游淑慧今在臉書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。