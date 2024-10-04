颱風山陀兒重創高雄 桃園派4組人馬馳援

颱風山陀兒重創高雄市，桃園市長張善政今天說，昨天晚間聯繫高雄市長陳其邁後，上午立即請局處盤點機具及人力，調派4組人馬前往支援，預計傍晚抵達高雄，全力協助恢復市容。

張善政到桃園市政府工務局養護工程處勉勵馳援高雄救災團隊時表示，颱風侵襲高雄造成相當大損失，經聯繫陳其邁了解相關需求後，立即請養工處盤點機具及人力，調派4組人馬出發前往支援。

他說，桃市府救災團隊出動山貓4台、吊卡車4台、抓斗車4台、交維LED車2台、養工處與機具操作人員等共34人前往高雄協助救災及復原。