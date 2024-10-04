快訊

20%容積獎勵「不法利益達111.7億」 北檢聲請扣押京華城土地獲准

抓到了！北市街頭割頸案警鎖定拾荒者 今午查獲1街友

颱風山陀兒重創高雄 桃園派4組人馬馳援

中央社／ 桃園4日電

颱風山陀兒重創高雄市，桃園市長張善政今天說，昨天晚間聯繫高雄市長陳其邁後，上午立即請局處盤點機具及人力，調派4組人馬前往支援，預計傍晚抵達高雄，全力協助恢復市容。

張善政到桃園市政府工務局養護工程處勉勵馳援高雄救災團隊時表示，颱風侵襲高雄造成相當大損失，經聯繫陳其邁了解相關需求後，立即請養工處盤點機具及人力，調派4組人馬出發前往支援。

他說，桃市府救災團隊出動山貓4台、吊卡車4台、抓斗車4台、交維LED車2台、養工處與機具操作人員等共34人前往高雄協助救災及復原。

山陀兒颱風

延伸閱讀

她稱高雄「神奇颱風假」一周休6天 陳其邁回應了

樹倒、招牌掉落...山陀兒強風侵襲高雄 市長陳其邁：拚３天內復原

雨豆樹倒伏13株 陳其邁：高雄輕軌連夜搶通今下午2點復駛

高雄為何需連放4天颱風假？陳其邁全說了

相關新聞

金山午後溪水暴漲 新北氣象站評估「這原因」導致

山陀兒颱風外圍環流今天大雨狂炸北海岸，下午金山區大淹水，清水溪更是溢堤，中斷多處交通。新北市水利局表示，今3小時時雨量達...

高雄這條路路樹倒一排 行車像玩障礙賽還得逆向開

山陀兒颱風遠離高雄，今各區開始清理家園，街頭數百棵路樹傾倒，市長陳其邁今表示，將拚3天內復原，讓環保局、公園處人員忙翻。...

金山老街淹成水上市場 北海岸雨勢驚人緊急啟動一級開設

三陀兒颱風雖然遠颺，新北金山等地今天豪大雨不斷，市府表示，北海岸行政區今天下午時雨量超過100毫米，新北市災害應變中心啟...

大雨狂炸！金山老街如「水上市場」 攤商：從沒這麼嚴重

山陀兒颱風外圍環流今天大雨狂炸北海岸，帶來驚人雨勢，陽金公路、台二線多處淹水路斷，溪水也都暴漲，下午金山區大淹水，中山路...

山陀兒餘威狂掃北海岸 陽金公路竟有大量花盆離家出走

山陀兒颱風過境台灣，今北部地區仍受其外圍環流影響，有降雨並有局部大雨，不僅造成基隆災情慘重，新北金山區下午4時許也開始強...

淡水土石流衝民宅4戶20多人受困 道路遭阻斷...新北消難進入

新北市消防局今天下午4時20分左右，接獲民眾報案指稱，他親戚住在淡水區北勢子10鄰6號共4戶20多人，住處後方鐵皮屋頂遭土石流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。