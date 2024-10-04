颱風山陀兒釀災情 東部官兵協助清除太麻里溢流土石
颱風山陀兒襲台，造成台東縣太麻里鄉沙崙溪及嘉崙溪等野溪溢堤，威脅附近民宅安全。負責東部防務及救災的第二作戰區今天表示，昨夜接獲太麻里鄉公所兵力申請後，立即派遣官兵前往清除溢流土石，協助恢復道路暢通。
第二作戰區發布新聞稿指出，所屬台東地區指揮部昨夜接獲太麻里鄉公所兵力申請後，立即派遣官兵前往清除溢流土石，協助恢復道路暢通；另陸軍第2地區支援指揮部官兵今天於颱風警報解除後，立即前往豐濱鄉等地區協助村民安全返家。
第二作戰區強調，國軍秉持「不分晝夜、隨時防救、守護家園」信念，配合地方政府災防應變機制，即時投入災後復原任務，期盡早恢復民眾生活環境，以保障民眾生命財產安全。
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