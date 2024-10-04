快訊

雨炸北海岸！淡水沒停班停課挨轟 侯友宜親上火線說分明

獨／親俄駭客重砲攻擊！目標從政府轉移至企業 高科技業今成重災區

颱風山陀兒釀災情 東部官兵協助清除太麻里溢流土石

中央社／ 台北4日電

颱風山陀兒襲台，造成台東縣太麻里鄉沙崙溪及嘉崙溪等野溪溢堤，威脅附近民宅安全。負責東部防務及救災的第二作戰區今天表示，昨夜接獲太麻里鄉公所兵力申請後，立即派遣官兵前往清除溢流土石，協助恢復道路暢通。

第二作戰區發布新聞稿指出，所屬台東地區指揮部昨夜接獲太麻里鄉公所兵力申請後，立即派遣官兵前往清除溢流土石，協助恢復道路暢通；另陸軍第2地區支援指揮部官兵今天於颱風警報解除後，立即前往豐濱鄉等地區協助村民安全返家。

第二作戰區強調，國軍秉持「不分晝夜、隨時防救、守護家園」信念，配合地方政府災防應變機制，即時投入災後復原任務，期盡早恢復民眾生活環境，以保障民眾生命財產安全。

山陀兒颱風

延伸閱讀

颱風過後必檢項目曝！專家揭「鐵皮屋頂＋磚牆」最危險

颱風山陀兒重創高雄 農損初估逾8000萬

影／颱風過後變成保麗龍河 海漂垃圾侵襲金門海岸

颱風山陀兒重創南台灣 中市府整裝馳援高雄

相關新聞

台二線淹水不通 金山區中角國小26學生受困學校過夜

因台二線淹水仍有多處路段不通，新北市金山區中角國小26名學生，受困學校無法返家，今晚要在學校過夜，校長及老師都陪同，區公...

朱銘美術館暴雨淹大水作品全泡水中 館方：損失難估計

北海岸今天大雨狂炸各區淹水嚴重，位金山區的朱銘美術館今天館內外都淹大水，戶外的朱銘作品全泡在水中，雕塑作品材質為金屬、木...

新北金山大雨狂炸淹水嚴重 5日停止上班上課

新北金山今天豪大雨不斷，新北市府表示，目前北海岸行政區時雨量超過105mm，新北市災害應變中心二級開設，萬里、金山、三芝...

新北宣布4區放假 淡水民眾灌爆侯友宜FB「被遺忘了」

新北市政府宣布，萬里、金山、石門、三芝4區明天停止上班上課。新北市長侯友宜臉書稍早也公布相關訊息，但住在的淡水網友在貼文...

金山午後溪水暴漲 新北氣象站評估「這原因」導致

山陀兒颱風外圍環流今天大雨狂炸北海岸，下午金山區大淹水，清水溪更是溢堤，中斷多處交通。新北市水利局表示，今3小時時雨量達...

烏龍報案？大雨釀金山溪水暴漲疑3工人失蹤 新北消防局發聲了

新北市金山區三界壇地區，今天河水暴漲，清水溪越過堤防，大水灌入三界壇等地區，附近道路都淹水，三名消防人員著裝備到河面路附...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。