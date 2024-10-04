淡水三芝山區暴雨泥水灌民宅 橫山國小撤師生

颱風山陀兒重創新北市淡水區與三芝區山區，淡水中和里民宅遭泥水灌入，三芝青山路基坍塌，暫時中斷；三芝橫山國民小學圍牆今天遭水勢衝破，全校師生撤離。

民主進步黨籍新北市議員鄭宇恩告訴中央社記者，上午發現三芝山區雨水宣洩不及，淹進農田與馬路，「農田變湖泊、馬路成小河」，甚至一路從山上流到最靠海邊的三芝新庄里，路面都是泥土，八連溪、大坑溪暴漲，水還不斷流進民主公王宮，災情非常嚴重。

她說，位於山區的中和里也有邊坡坍方，泥水不斷灌進民宅，數名長者已自行撤離，而淡水與三芝區公所等人力有限，新北市政府應加派人力、清點災區人數，優先撤離災民。

三芝區公所表示，北11線沿途往明隧道方向、八賢里一帶及龜仔山橋附近，部分路面坡地雨水量大，側溝排水不及溢出路面，造成積淹水。

另外，三芝區公所說，青山路五腳松路段路基坍塌，土石滑落到下方五腳松一路面，目前這2條路都中斷，無法通行，已以交通錐及封鎖線封閉。

此外，新北市政府警察局淡水分局上午7時許獲報，八連溪附近邊坡突然湧現大量泥水，附近3名住戶擔心之後會有土石流，經警方會同三芝區公所人員，已順利協助住民撤離到三芝淡金路二段。

橫山國小校長吳景泉說，學校位於山坳處，上午劇烈強降雨將學校圍牆衝破1個大洞，水淹進校園，校方12時30分起啟動撤離機制，通知家長接孩子，或由校方開車送孩子回家，目前全校56名學童與21名教職員已全數撤離，由他繼續留守。

淡水區長陳炳仲說，目前淡水山區已有幾條小路封閉，也獲報中和里有類似土石崩塌狀況，已派員勘查，他也正前往了解狀況，如果有危險就要即時撤離居民。