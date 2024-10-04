颱風山陀兒重創南台灣 中市府整裝馳援高雄

颱風山陀兒造成高雄市重大災情，台中市長盧秀燕今天表示，將全力支援。建設局整備人員機具，首波出動24人、25台機具設備，前往高雄投入救災工作。

山陀兒昨天中午從高雄小港區登陸後，強風豪雨襲擊高雄造成重大災情，包括民宅鐵皮掉落、路樹傾倒橫躺道路、廣告招牌遭強風吹落等情況。

盧秀燕今天列席台中市議會定期會備詢時表示，今天有很多市民關心颱風重創高雄，中央請六都支援救災，台中市正在調度，第1波已派出人員24名、機具25台於中午前出發，將全力支援高雄災後復原。

台中建設局長陳大田指出，國土署長吳欣修來電表示需要台中市協助救災，建設局盤點機具人力投入，今天已備妥人員、吊卡車、抓斗車及鏟裝機等設備出發前往高雄，盼完善的救災SOP迅速給予高雄市協助，成為災區最即時的支持力量。

陳大田表示，建設局首批人員已整備完成，中午前出發投入救災，後續將配合高雄市政府調配，台中市政府也將持續盤點相關動員能量，期能加速協助重建家園。

建設局說明，今天支援高雄山陀兒颱風機具包含山貓4部、吊卡車2部、抓斗車1部、鏈鋸18支，以及人員共24名，由建設局養工處副總工程司郭坤雄率隊馳援。