南橫台東端恢復通行 山區和溪流持續管制進入
南橫公路台東端今天下午恢復通行；雖然颱風警報已解除，但受低氣壓影響，台東縣政府持續劃定山域和河川溪流管制進入。
公路局關山務段長林進芳下午告訴中央社記者，今天上午南橫山區雨勢減緩，關山工務段人員進入搶修，下午2時30分，南橫公路台東端初來至向陽已恢復通行。
台東縣政府上午持續劃定部分限制管制區，籲民眾勿進入，違者將予以重罰。
縣府表示，颱風山陀兒雖已經轉為低氣壓，不過，根據氣象署預報，台東地區仍可能會有豪大雨，縣長饒慶鈴除指示相關單位持續瞭解關切動態外，因應災害防救需要，自今日上午8時除撤除沿線海岸、漁港等區域管制外，其餘向陽山等山域及河川溪流仍列為管制區，限制或禁止民眾進入，違者將依法舉發，處罰新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。
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