颱風山陀兒重創高雄 農損初估逾8000萬
颱風山陀兒造成高雄嚴重農損，截至今天下午2時，已造成8076萬元農作物損失，其中以芭樂、棗子、香蕉及番茄等蔬菜類最嚴重；農業局預估此次農損金額將超過1億元。
山陀兒帶來強風暴雨造成高市災情慘重，高雄市農業局呼籲農友主動向公所通報災損，並多加利用「農業天然災害現地照相APP」拍攝作物受災照片，區公所會盡速查報，市府全力爭取救助，協助農民度過難關。
農業局表示，依據中央氣象署資料，暴風圈壟罩高市超過60小時，多達21區有10級以上陣風，仁武、林園區更出現15級強陣風，有24區24小時累積降水量達200毫米以上，造成多項農作物及農業設施受損，其中以芭樂、棗子、香蕉及番茄等蔬果類最為嚴重。
高雄市長陳其邁透過新聞稿提醒，農友若因颱風造成農作物損失，請向當地區公所通報，並可多加利用農業部開發農產業天然災害現地照相APP，拍攝作物受災照片，以利公所查報，期望透過中央地方共同努力，盡速協助復耕。
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