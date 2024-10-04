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山陀兒颱風釀瑞芳邊坡坍方 公所搶通瑞芳街

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

秋颱山陀兒造成新北市瑞芳高工附近邊坡坍方、瑞芳街雙向通行受阻，新北市長侯友宜率同相關局處前往現場勘災，道路已由瑞芳區公所搶通，後續將由養工處進行邊坡整治搶災復建工程，整體坡面整治長度約60公尺，高度約13-15米，工期約需4個月完工。

新北市政府工務局表示，新北市瑞芳高工下方邊坡坍方，侯友宜市長聞訊後迅即率同市府工務局、教育局、農業局、消防局及瑞芳區公所等單位前往了解，並委託中華民國大地工程技師公會副理事長賴世屏和土木技師盧宇知等多人到場現勘。

新北市工務局長馮兆麟表示，坍方邊坡上方為瑞芳高工校內道路，本次有部分坍方路基流失，初估整體坡面整治長度約60公尺，高度約13-15米，現場約在下午1時30分由瑞芳區公所搶通道路後，由養工處接辦坡面搶災復建工程。

養工處說明，坍方坡面初步規劃將以貼地式防護網施作，上邊坡道路路基流失處以鋼軌微型樁進行復建，下方瑞芳街主線擋土牆排水孔淤積部分將另行鑽孔，以解決擋土牆背填水的壓力，工期初估需4個月，費用約1500萬左右。

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山陀兒颱風

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