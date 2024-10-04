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颱風山陀兒重創高雄 樹倒一片多處封路、塞車

中央社／ 高雄4日電

颱風山陀兒重創高雄，街道滿目瘡痍，到處都是傾倒的路樹、鐵皮和招牌，不少路段需繞道而行，中正一路多處分隔島樹倒，周邊路段也因封路影響上交流道車輛，造成嚴重塞車。

山陀兒昨天從高雄登陸造成嚴重災情，高雄超過2000棵路樹傾倒，處處都是被連根拔起的路樹、交通號誌等，市府出動大批人力清除，力拚3日恢復市容。目前中正一路附近，包括建軍路、武營路、正言路等路段都有封路狀況，影響上交流道，也讓平常本來就車多的中正路段交通堵塞更嚴重。

根據高市府統計，目前仍有1951棵路樹待處理，多處拉起黃色封鎖線封路無法通行；包括鳳山區五甲一路沿線、中正一路、四維路等不少車輛繞道而行。此外，多數學校樹倒一片，周邊人行道寸步難行，不少民眾說「走在路上像是500障礙」，災情慘重。

民眾陳先生說，平常從鳳山至左營只要20分鐘，但今天開車開了40分鐘還到不了，沿路都是樹倒，明誠路嚴重塞車、動彈不得。也有民眾說，第一次看到同時間那麼多樹倒掉，而且不只是小樹，不少都是大樹看了相當心疼。

高市露天停車場這次也是重災區，除了周邊樹倒，柵欄機的桿子幾乎全被強風吹斷，場內車輛遭天外飛來的鐵皮、招牌、異物砸中。三民區鼎中路一處停車場內數十輛遭大型鐵皮砸中，車輛受損慘重。

此外高雄不少民眾剛剛再次收到警訊通知，高雄市鼓山區桃源里解除全部土石流及大規模崩塌警戒，但也提醒民眾因連日降雨，山區亦有零星崩塌，出入山區仍請小心，並注意氣象資訊。

山陀兒颱風

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