山陀兒釀高雄18萬戶停電 店家「冰箱食物全毀」超崩潰

繼凱米颱風之後，山陀兒颱風再度對高雄市區帶來嚴重災情，全市大小環路及饋線跳脫近140處，其中30根電桿斷桿嚴重、多處斷線，主要停電區域包括林園、大寮、鼓山、旗津和大社等區，統計停電總影響戶數達18萬，停水影響30萬戶；有民眾長達整整一天無電可用，尤其店家冰箱影響甚劇，崩潰喊「誰來幫幫我們」。

據台電天然災害停復電查詢，山陀兒颱風造成高雄停電戶數最高一度達18萬476戶，經過2日搶修後，截至下午2點仍有5萬2576戶等待復電，其中以林園區1.8萬戶、仁武區1.1萬戶為最嚴重2區；林園區昨日停電戶數最多曾達3.1萬戶，鳳山區則達達2.2萬戶。另外造成30萬戶停水，今天中午12時30分，高雄全市已全數恢復供水。

鼓山區有民眾在臉書發文「鼓山區內惟里已停電超過12小時」，立委黃捷回覆台電人員已在鼓山三路搶修，盡速排除各區障礙；仁武區也有民眾說整晚沒電沒水，不能使用風扇或冷氣，連上廁所都很麻煩，尤其網路斷訊還聯繫不上親友，「誰來幫幫我們，冰箱都是做生意的東西，會壞掉」，林園區有民眾抱怨已經24小時沒電，路上號誌、路燈也無法運作，也有店家因為停電無法開門開燈、影響生意。