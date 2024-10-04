台17線屏東大潭段電桿傾倒 搶修僅開放單線通行

颱風山陀兒風強雨驟，在屏東縣東港鎮颳起14級以上陣風，吹倒台17線大潭路段兩側電桿，今天中午調撥北上車道通行，封閉南下車道搶修，預計明天下午5時完成。

山陀兒颱風挾帶強風豪雨，在屏東縣東港鎮颳起14級以上陣風，東港鎮一處建案工地天車傾倒，砸到周邊民宅釀毀損、台17線大潭路段的兩側電桿傾倒，大雨不斷，釀成東港鎮長春一路、中正路淹水及腳踝。

公路局今天發布新聞稿指出，台17線大潭路段258至261公里，昨天晚間因颱風山陀兒，導致沿路左右兩側電桿傾倒及路面積水，經潮州段協調水利署支援抽水機抽水，積水已退，台電已將北上垂落電線移除。

公路局表示，目前調撥北上內側車道供南下車輛行駛，中午12時30分開放北上車道，南下車道電桿傾倒部分，台電預計明天下午5時搶修完成，再開放全線通行。