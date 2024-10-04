颱風山坨兒重創高雄 侯友宜：出動76人小組前往搶災
颱風山坨兒重創高雄，新北市長侯友宜表示，今天上午市府派出76人小組，出動22部重、輕機組到高雄搶災，希望高雄能夠早日恢復生機，如果還不夠，一定會派出更多人力支援，大家一起加油，希望天佑台灣，南部能夠平安渡過。
侯友宜今到新北交控中心了解關心道路尖峰交通狀況。侯友宜說，灘坨兒昨天登陸後，對南部，尤其高雄造成重大創傷，新北農業、工務及環保3單位，組成76人小組，出動了22部的重機具及輕機具，到南部高雄去搶災，希望高雄能夠早日恢復生機。
侯友宜表示，新北市不分你我，救災大家團結一心，如果人力機具還不夠，一定會派出更多的人力來支援，大家一起加油，希望天佑台灣，南部能夠平安度過。
針對颱風後交通狀況，侯友宜表示，觀察今天早上交通，除了少部分的路段有點壅塞，其他道路大部分都非常順暢，看起來跟假日後恢復上班的星期一早上交通狀況，非常一致，他也提醒，颱風後環境已經清理完畢，民眾出門也要配合交通疏導，也會提醒哪些路段會壅塞。
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