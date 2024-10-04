快訊

基隆今上班大雨通勤塞…民眾不滿爆灌臉書 謝國樑回應了

他殺山口組老大後神隱 黑白兩道追捕39年卻因選舉落網

東港安泰醫院疑殘火復燃！火調人員聞燒焦味 急叫消防車到場

颱風山坨兒重創高雄 侯友宜：出動76人小組前往搶災

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
侯友宜表示，新北農業、工務及環保3單位，組成76人小組，出動了22部的重機具及輕機具，到南部高雄去搶災，希望高雄能夠早日恢復生機。圖／新北市農業局提供
侯友宜表示，新北農業、工務及環保3單位，組成76人小組，出動了22部的重機具及輕機具，到南部高雄去搶災，希望高雄能夠早日恢復生機。圖／新北市農業局提供

颱風山坨兒重創高雄，新北市長侯友宜表示，今天上午市府派出76人小組，出動22部重、輕機組到高雄搶災，希望高雄能夠早日恢復生機，如果還不夠，一定會派出更多人力支援，大家一起加油，希望天佑台灣，南部能夠平安渡過。

侯友宜今到新北交控中心了解關心道路尖峰交通狀況。侯友宜說，灘坨兒昨天登陸後，對南部，尤其高雄造成重大創傷，新北農業、工務及環保3單位，組成76人小組，出動了22部的重機具及輕機具，到南部高雄去搶災，希望高雄能夠早日恢復生機。

侯友宜表示，新北市不分你我，救災大家團結一心，如果人力機具還不夠，一定會派出更多的人力來支援，大家一起加油，希望天佑台灣，南部能夠平安度過。

針對颱風後交通狀況，侯友宜表示，觀察今天早上交通，除了少部分的路段有點壅塞，其他道路大部分都非常順暢，看起來跟假日後恢復上班的星期一早上交通狀況，非常一致，他也提醒，颱風後環境已經清理完畢，民眾出門也要配合交通疏導，也會提醒哪些路段會壅塞。

侯友宜今到新北交控中心了解關心道路尖峰交通狀況。圖／新北市新聞局提供
侯友宜今到新北交控中心了解關心道路尖峰交通狀況。圖／新北市新聞局提供
侯友宜今到新北交控中心了解關心道路尖峰交通狀況。圖／新北市新聞局提供
侯友宜今到新北交控中心了解關心道路尖峰交通狀況。圖／新北市新聞局提供
侯友宜表示，新北農業、工務及環保3單位，組成76人小組，出動了22部的重機具及輕機具，到南部高雄去搶災，希望高雄能夠早日恢復生機。圖／新北市農業局提供
侯友宜表示，新北農業、工務及環保3單位，組成76人小組，出動了22部的重機具及輕機具，到南部高雄去搶災，希望高雄能夠早日恢復生機。圖／新北市農業局提供

山陀兒颱風

延伸閱讀

新北明天放不放假？ 侯友宜災變會報的宣布「有玄機」

明再放颱風假？侯友宜：按照氣象署整體研判後公布

影／瑞芳累積降雨量全國之冠 侯友宜勘查瑞工土石流防強降雨

影／放颱風假有政治考量？侯友宜：經過專業判斷

相關新聞

獨／山陀兒強吹中油大林廠 「高處燃燒塔」應聲倒了

山陀兒颱風昨在高雄小港區一帶登陸，周圍瞬間陣風最強曾高達17級，中油大林廠煉製事業部一處高處燃燒塔，不敵山陀兒吹襲，原本...

影／基隆社區前爆土石崩疑走山「埋汽機車」 交通斷車改道

基隆市新豐街今天凌晨因大雨，海中天社區前山坡有大面積土石崩落疑走山，警方已封閉兩端，交通中斷，必須改道行駛，由於上午民眾...

山陀兒太恐怖！屏東社區「基地台」8樓倒下砸落中庭

山陀兒颱風昨天肆虐高屏地區，屏東內埔鄉某社區民眾樓頂三家電信基地台不敵強陣風吹襲，倒下從天而降砸落中庭，瞬間巨響也嚇壞住...

山陀兒破壞力如災難電影！高雄3小7店員「肉身擋門」 玻璃瞬間驚悚爆裂

山陀兒颱風過境重創多個縣市，其中高雄多處受風雨吹襲，災情頻傳。有網友分享一段影片，地點位於於鼓山區的一家7-11超商，由於颱風帶來的強勁風勢，昨（3）日3名超商員工試圖阻擋強風入侵...

山陀兒颱風吹飛一堆！高雄「全民找路牌」搞笑合照 他站錯地方挨罰

網友在高雄民眾上傳的眾多扛起路牌的合照中紛紛表示：「把路牌舉得像國旗一樣驕傲，也是厲害了」、「高雄必玩景點」、「看來這條街是他的地盤了」、「以後你就是美術東二路扛霸子！」、「我們高雄人就是樂天」。

高雄停車場遭鐵皮轟炸！百萬特斯拉毀了 全市農損8百萬

高雄市三民區鼎中路522號的停車場為私人停車場，內部停放約20多輛車，山陀兒颱風狹帶的強風驟雨造成附近的鐵皮屋遭吹毀，鐵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。