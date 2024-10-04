山陀兒破壞力如災難電影！高雄3小7店員「肉身擋門」 玻璃瞬間驚悚爆裂

山陀兒颱風過境重創多個縣市，其中高雄多處受風雨吹襲，災情頻傳。有網友分享一段影片，地點位於於鼓山區的一家7-11超商，由於颱風帶來強勁風勢，昨（3）日3名店員試圖阻擋強風入侵，拚命抵住玻璃大門，沒想到玻璃門瞬間爆裂，3人被強風吹倒進店內，整間超商一片狼藉、破壞嚴重。

網友在臉書《爆料公社二社》貼出影片，可以看到高雄鼓山區某家7-11店内，3名店員正死命以肉身抵擋玻璃大門被吹開，甚至彎曲膝蓋來增加重量，突然間一陣強風來襲，下一刻玻璃就整個炸開，超大強風灌入店內將3名店員瞬間吹飛，不僅貨架東倒西歪，連天花板也掀起，所有商品都被吹進店內後方，整間店有如被炸彈炸毀一般滿目瘡痍。

所幸事後3名店員僅受輕傷，在風勢稍微減弱後，他們陸續從倒塌的貨架堆中爬出，還不忘趕緊抓住差點被吹走的影印機，避免進一步損壞。

影片曝光後，網友紛紛留言「好像氣爆」、「太可怕了」、「哇賽！這根本電影情節…希望人都沒事啊」、「肉身擋真的很危險⋯拜託先把自己的安全擺第一啊」、「這是被炸了嗎」、「很多超商都毀了，願大家一切平安」。